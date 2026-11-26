AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙華裔女護士鄭佳怡遭超速闖紅燈車輛撞死，22歲駕駛梅爾卡多逃逸近3個月後自首，被控多項罪名，且其過往曾有多次危險駕駛與被捕紀錄。

紐約布碌崙 (布魯克林)3大道日落公園 路段8月底發生車禍，剛下夜班的華裔 女護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)正常穿越3大道時，被一輛超速且闖紅燈的車輛撞飛，當場死亡。肇事駕駛畏罪潛逃，將近三個月後，22歲的嫌犯梅爾卡多(Justin Mercado)於25日到市警72分局自首，被控二級過失殺人、刑事疏忽致死、襲擊、肇事逃逸、魯莽危害他人安全及魯莽駕駛等六項罪名。

警方事後透露，他們透過積極追蹤，已掌握了嫌犯的動向。法院紀錄更顯示，嫌犯兩年前曾遭警方逮捕，面臨多項罪名。

車禍發生後，警方根據從附近商店取得的監視器畫面，認為肇事車輛是一輛掛著賓州車牌的黑色凱迪拉克(Cadillac)轎車。據警方消息人士，警方查看沿途監視器畫面，追蹤涉案車輛在事故前後的行動，認定該車當晚從曼哈頓一家飯店出發，駛至日落公園的車禍現場。駕駛撞人後沒有停車，而是飛速離開肇事現場，最終抵達史泰登島，並將車輛遺棄在史島一個地點。

事故當天該車在曼哈頓和布碌崙多次被交通攝影機拍到超速。其中包括：車禍前約30分鐘，該車在曼哈頓下城一處學校區域被超速攝影機拍到；車禍後數分鐘，該車在布碌崙3大道再次被拍到超速；車禍後約8分鐘，該車在布碌崙學校區域又兩次被記錄到超速。

法院紀錄顯示，2024年11月8日，梅爾卡多因在史島涉及一宗危險駕駛、逃避警員追捕、以車輛作為武器傷人的刑事案件，遭市警120分局警員逮捕。當時他面臨一項二級襲擊重罪，以及魯莽危害他人安全、魯莽駕駛、駕車逃避警員、妨礙政府行政，以及非法持有武器等輕罪。

梅爾卡多沒有認罪，這起案件尚未有明確結果，他原定今年12月再次出庭，現在因鄭佳怡案被捕，這宗案件的審理安排會受影響。

另據報導，梅爾卡多今年8月曾因涉嫌無照或在吊銷駕照期間駕駛而被捕；在致死車禍前三天，曾因相關駕駛問題被捕；在致死車禍發生前幾周，他曾在史島學校區域超速。

梅爾卡多出庭時，法官裁定保釋金為1萬5000元現金或10萬元保證金。