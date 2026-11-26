最新市場調查顯示，今年全美黑五網購金額預計較去年增長9.2%，但消費者的平均購物預算並未增加，另有逾六成受訪者計畫在年末購物季購買二手商品。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 面對通膨與工資停滯，紐約華人紛紛提前網購、比價購物，並透過二手平台買賣閒置物品；市場則預估今年黑五網購與二手消費都將持續成長。

一年一度的「黑色星期五 」(Black Friday)購物季將於27日登場，然而，面對近年物價持續上漲，部分紐約華人 的消費習慣也悄然改變，不僅更加注重比價，提前在網上下單，也開始透過二手交易平台購物，並出售家中閒置物品。最新市場調查顯示，今年全美黑五 網購金額預計較去年增長9.2%，但消費者的平均購物預算並未增加，另有逾六成受訪者計畫在年末購物季購買二手商品。

華人張女士表示，近年來，明顯感受到通貨膨脹帶來的消費壓力，尤其是化妝品，價格較前幾年「貴了不少。」根據聯邦勞工統計局(BLS)數據，今年10月，全美化妝品、香水、沐浴及美甲用品等商品的價格指數，較2022年同期上漲約5.6%，較2019年同期則上漲約7.8%。

張女士今年已提前在網上購置衣物。她表示，同一品牌、不同實體門店參與折扣的商品與款式不盡相同，即便黑五當天到店搶購，也未必能找到適合自己的尺碼，且部分折扣僅限網購，因此更傾向直接在網上下單。

王女士也已提前在護膚品牌科顏氏(Kiehl's)及服飾品牌Banana Republic的官網下單。她透過「北美省錢快報」等平台獲取折扣資訊，再前往品牌官網購買，認為網購退貨也較為方便。

根據Adobe Analytics預測，今年11月至12月全美網購消費總額將達2751億元，較去年增長6.7%，再創歷史新高；其中黑五單日網購金額預計達129億元，年增9.2%，增幅超過網路星期一。商家提前推出折扣，也是帶動黑五網購增長的原因之一。

除了趁折扣購買新品，王女士近來也因消費降級、通貨膨脹以及工資不變，開始使用二手交易應用程式Vinted，購入毛衣、衣架等物品，同時將家中閒置的生活用品及舊衣服放到平台上出售。她發現，不少自己用不上的物品，在二手市場還頗有銷路。

二手消費確實也逐漸成為全美節日購物的一大趨勢。美國二手服飾交易平台ThredUp委託市場研究機構GlobalData對逾2100名美國成年人進行調查，結果顯示，62%的受訪者計畫在今年年末購物季購買二手商品，逾半數受訪者則計畫出售衣櫃中的閒置物品，以補貼節日開支。