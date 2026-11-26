櫥窗一幕幕呈現藍河馬和一名男孩的奇遇，一幕是刷牙時泡泡四處飛。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約4大百貨推出節日櫥窗與燈光秀，以藍河馬、鴿子、小熊與北極熊等主題吸客，展現耗時數千工時的手工魅力。

節日櫥窗向來是紐約各大百貨招徠顧客的重頭戲。從構思到揭幕，一組布景往往籌備近一年，得由數十名工匠合力製作，投入數千個工時。隨著成本攀升，如今仍年年如此布置櫥窗的百貨已屈指可數。

紐約百貨的節日櫥窗傳統可追溯至1874年12月。當時，梅西 百貨" rel="154239">梅西百貨 創辦人梅西(R.H. Macy)把來自世界各地的瓷娃娃擺進櫥窗，原想吸引過路人進店購物，沒想到櫥窗本身就成了看點。隔年到了節日，他再度布置櫥窗。這項傳統延續至今，已有150多年。

梅西百貨：跟著藍河馬夜遊紐約

為迎接第100屆梅西感恩節 大遊行，梅西百貨把曼哈頓34街旗艦店面向百老匯的一排櫥窗，變成一本街頭故事書。主角是曾在1931年遊行中亮相的藍河馬Blue。故事裡，藍河馬和一名男孩成了朋友。沿著櫥窗往前走，便能看到他們這一晚的奇遇：刷牙時，泡泡四處飛舞；換個場景，他們已飛上夜空，越過帝國大廈。

每扇櫥窗上方都有幾行文字，講述故事的這一幕。街邊不時有家長帶著孩子駐足，把藍河馬的故事念給他們聽。第二扇櫥窗裡，一隻身長7呎、重50磅的泡棉河馬咧嘴笑著，還會眨眼。

這組櫥窗由約40人合力製作，耗費約7500個工時。光是保麗龍與成型塑膠就用去300磅，另用掉30加侖油漆。到了遊行當天，藍河馬還將以身長30呎的巨型氣球亮相。

Saks第五大道精品百貨：街頭鴿子當主角

Saks以節日燈光秀聞名。每到夜幕降臨，馬路對面便聚集大批觀眾，等待燈光灑下的夢幻時刻。今年的燈光秀由175多人合力打造，耗時逾1萬5000個工時。工作人員鋪設了總長超過15哩的纜線，讓一道道彩光在第五大道這棟新古典式建築的外牆上流動。

走近櫥窗，又是另一番風景。六扇櫥窗裡，有一棵亮著450多盞燈的聖誕樹，也有一對紐約街頭常見的鴿子當起童話主角。在名為「Time to Nest」的櫥窗前多停留一會兒，便能看見四隻小鳥在布景中動起來。

Bloomingdale's：湖畔小熊彈琴 整面外牆飄雪

Bloomingdale's把紐約上州阿迪朗達克山區的冬景搬進櫥窗，以手繪布景襯托立體木屋、門廊和火爐。湖畔碼頭的木棚下，一隻穿著燕尾服的Polo熊正在彈鋼琴，身上的禮服也是一筆一筆畫出來的。

今年，店家首度把整面外牆納入節日布景。入夜後，4萬多盞LED燈映著山巒與冰湖，遠看彷彿雪花正從夜空徐徐飄落。

Bergdorf Goodman：15萬顆珍珠水鑽綴出北極熊

Bergdorf Goodman的節日櫥窗沿第五大道從57街一路延伸至58街，再轉入58街。今年的布景取材自書法、字母、古董書與鋼筆插畫。其中兩尊身著伊麗莎白時代服飾的人像，從頭到腳全由紙製成，花了四個月才完工。再往前走幾扇窗，便能看到一頭7呎高、渾身閃閃發亮的北極熊。他身上的15萬顆珍珠與水鑽，是工匠花了60個小時，一顆顆綴上去的。

主持該店櫥窗設計30年的視覺陳列資深總監霍伊(David Hoey)說，手工製作的珍貴之處，在於人們能從眼前的一件件作品中，看見創作者的想像力；「我們希望創造的，是其他方式無法複製的奇妙瞬間」。

其中兩尊身著伊麗莎白時代服飾的人像，從頭到腳全由紙製成，花了四個月才完工。(記者曹馨元╱攝影)

Bloomingdale's則把紐約上州阿迪朗達克山區的冬景搬進櫥窗。(記者曹馨元╱攝影)

Saks以節日燈光秀聞名；夜幕降臨後，馬路對面總會聚集大批觀眾，等待燈光灑下的夢幻時刻。(記者曹馨元╱攝影)

梅西百貨把面向百老匯的一排櫥窗變成街頭故事書，主角是曾在1931年遊行中亮相的藍河馬Blue。(記者曹馨元╱攝影)

湖畔碼頭的木棚下，一隻穿著燕尾服的Polo熊正在彈鋼琴，身上的禮服也是一筆一筆畫出來的。(記者曹馨元╱攝影)

Bergdorf Goodman的節日櫥窗沿第五大道從57街一路延伸至58街，再轉入58街。(記者曹馨元╱攝影)

北極熊身上的15萬顆珍珠與水鑽，是工匠花了60個小時，一顆顆綴上去的。(記者曹馨元╱攝影)