一個氣球就可能繫著60多條牽引繩，有些長達50呎，加起來足有幾千呎。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 第100屆梅西感恩節大遊行因風暴延至28日，巨型氣球連夜放氣收起；文章並揭露氣球製作與收納的繁複工序，以及學生樂隊為參與遊行而追加開支仍選擇留下。

25日(周三)下午，感恩節 前日，曼哈頓 上西城的工作人員正忙著為巨型氣球充氣，卻接到遊行延期的消息；第100屆梅西 感恩節大遊行因風暴延至28日(周六)。才剛充好的氣球，當晚就得趕在風雨抵達前放氣收起，運往新澤西州暫存。

遊行當天飄過曼哈頓街頭、高達數層樓的巨型氣球卡通人物，誕生於畫紙上的一張草圖。在新州穆納奇(Moonachie)的梅西遊行工作室，設計師先依草圖繪製電腦立體圖，再用3D印表機做出幾呎長的白色模型。接下來的工作就像裁縫做衣服：師傅在模型上畫線，把角色的臉龐、身體和四肢分成一塊塊形狀各異的布片，再照著這些線條放大裁布。

每片布料都由師傅手工裁剪，再以熱力將邊緣逐一黏合，待氣球成形後才上色。第一次試飛在室內進行，團隊要看看角色飄起來是什麼模樣，哪裡需要調整；到了戶外，還要看風吹來時，氣球能否保持平穩。從落筆畫下草圖，到巨型氣球可以上街，一般要花半年。

讓氣球升空費工，遊行結束後收拾起來也不輕鬆。據紐約時報報導，2024年感恩節遇上大雨，即使事先為每套演出服都備了透明雨披，服裝組仍花了好幾個小時才把濕衣服弄乾。放了氣的巨型氣球更需攤開來晾，占去工作室大半地面；地面人員用來牽引氣球的長繩，也得拆下晾乾，再逐一捲起。

一個氣球就可能繫著60多條牽引繩，有些長達50呎，加起來足有幾千呎。參與遊行製作已有51年的木匠切尼(John Cheney)，索性動手造了一台捲繩機。不過他倒認為，這份工作的樂趣之一，就是碰上難題時，可以自己琢磨出一件好用的工具。

遊行延後兩天，也讓遠道而來的學生樂隊措手不及。消息傳來時，德州皮爾蘭高中(Pearland High School)樂隊指揮德姆科維奇(Ryan Demkovich)當晚就得為全團500人協調住宿和返程交通，好讓學生能留到周六參加遊行。

德姆科維奇估計，這趟紐約之行原已耗資約200萬元，部分由團員家庭負擔，其餘靠募款湊足。要留下來，估計還得多花35萬元。最終，樂隊還是決定留在紐約；「孩子們為了這一天，已經努力了很久，」德姆科維奇說。

遊行當天飄過曼哈頓街頭、高達數層樓的巨型氣球卡通人物，誕生於畫紙上的一張草圖。(美聯社)

才剛充好的氣球，當晚就得趕在風雨抵達前放氣收起，運往新澤西州暫存。(美聯社)

感恩節前日，曼哈頓上西城的工作人員正忙著為巨型氣球充氣，卻接到遊行延期的消息。(美聯社)