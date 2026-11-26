消費者黑五期間在梅西百貨購物。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 黑色星期五購物季27日登場，紐約多家商場、Target、Costco與梅西百貨推出折扣或贈禮活動，同時州府提醒民眾慎防虛標原價與消費爭議。

一年一度的「黑色星期五」(Black Friday)購物季將於27日登場。紐約市多家商場及零售商將提前開門，折扣涵蓋家電、服飾、鞋類、珠寶及日常生活用品。其中，華人消費者熟悉的Costco 多款商品降價，Target 每家分店將向首100名符合資格的顧客發放禮卡，最高達1000元；皇后區中心商場(Queens Center Mall)部分服飾低至7.99元起。不過，州總檢察長辦公室也提醒民眾，留意商家虛標原價等促銷手法。

今年黑五 較受關注的活動之一，是Target推出的禮卡贈送活動。根據該公司公布的規則，27日每家門店前100名符合資格的顧客，可獲面額25元、50元或100元的禮卡，其中每家門店將有一名幸運顧客獲得1000元禮卡。參與者須年滿13歲，無須消費。

位於法拉盛天景購物中心的Target、以及大學點(College Point)等分店，當天均將於早上6時開門。按照活動規則，店方約於開門前一小時，即早上5時開始向排隊民眾發放兌換券，民眾須於開門後一小時內兌換禮卡，逾時將喪失資格。部分服飾、玩具及美容禮盒也將推出四至五成的折扣。

皇后區中心商場將於27日早上7時開門，營業至晚間10時。根據商場公布的折扣資訊，U.S. Polo Assn.部分冬季服飾及日常用品售價7.99元起，優惠持續至30日；運動鞋零售商Foot Locker及Champs Sports部分商品最低四折，優惠至27日；Skechers全店六至七折，持續至30日。此外，珠寶品牌Pandora部分商品最低六折，優惠至12月1日；Timberland則推出全店七折優惠，部分商品除外。

在皇后區長島市及雷哥公園(Rego Park)等地均設有分店的Costco，則公布了27日至30日的特價清單。其中，Dyson Gen5detect無線吸塵器減價240元，折後售價649.99元；另一款有線直立式吸塵器減價100元，售299.99元。部分大型家電、家具及電子產品也有數百元的折扣，但部分優惠僅限網購，民眾前往門店前宜先查詢庫存及適用條件。

梅西百貨(Macy's)27日也將於早上6時開門，營業至晚間10時。適逢今年梅西百貨感恩節大遊行迎來第100屆，法拉盛羅斯福大道上的分店27日至28日將推出紀念手提袋贈送活動，符合資格的店內消費滿100元即可獲贈，每人限領一個，送完為止。

不過，州總檢察長詹樂霞(Letitia James)24日發布消費警示，指出部分零售商可能透過劃掉原價、標示高額折扣等方式，使優惠看起來比實際更划算，建議民眾購物前查詢商品歷史價格，並與其他商家比價。

州府也提醒，結帳後應核對收據與貨架標價是否一致；使用「先買後付」(Buy Now, Pay Later)服務時，則須留意利息及逾期費用。若遇消費欺詐或價格爭議，可致電州總檢察長辦公室消費者投訴專線(800)771-7755。