第100屆梅西感恩節大遊行將延期至28日(周六)。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 受強烈沿海風暴影響，梅西百貨宣布第100屆感恩節大遊行改至28日舉行，這也是該遊行百年來首次因天氣延期。

受強烈沿海風暴即將侵襲紐約地區影響，梅西 百貨(Macy's)25日宣布，原定於26日(周四)感恩節 當天舉行的第100屆梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)，將延期至28日(周六)上午8時30分登場，這也是該遊行百年歷史上首次延期舉行。

據悉，一場強烈沿海風暴預計於感恩節當天影響紐約地區，考量惡劣天氣可能對大型充氣氣球、遊行隊伍及現場觀眾造成安全威脅，主辦方在與市府及相關機構協商後，決定推遲活動。

梅西百貨 在聲明中表示，參與者及觀眾的安全始終是首要考量，鑑於預期將出現惡劣天氣，決定調整慶祝活動的日期。不過，遊行涉及眾多行進樂隊及表演團體，不少參與者原本已按照感恩節當天的行程做好準備，臨時更改日期也將帶來不小的後勤及協調挑戰。

部分專程前往紐約、準備觀看25日晚間大型氣球充氣活動的民眾，對延期決定表示理解。有民眾表示，每年感恩節與家人早起觀看遊行已成為家庭傳統，考量每年有來自各地的人員投入大量時間及心力籌備活動，即使改期舉行，也不減其特殊意義。

梅西感恩節大遊行曾於1942年至1944年因第二次世界大戰停辦，但此前從未因天氣原因延期。今年適逢第100屆遊行，卻因風暴打破感恩節當天舉行的傳統。主辦方尚未公布更多改期後的活動安排。