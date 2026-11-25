市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市財政局長李真(Richard Lee)25日宣布，長者及殘障租戶申請凍結租金的家庭年收入上限，從5萬元提高至7萬5000元。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市調高長者及殘障租戶凍租資格收入上限至7萬5000元，並追溯自7月1日生效，預計新增逾5000戶受惠。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市財政局長李真(Richard Lee)25日宣布，長者及殘障租戶申請凍結租金 的家庭年收入上限，從5萬元提高至7萬5000元。市府估計，全市將新增逾5000戶符合資格。新門檻追溯至7月1日，部分先前因收入超標遭拒的租戶，市財政局將重新審核其申請。

市府的凍租計畫分為兩類。「長者免加租計畫」(SCRIE)供年滿62歲的租戶申請。「殘障人士免加租計畫」(DRIE)則開放給年滿18歲、領取合資格殘障福利的租戶。依市財政局規定，兩類申請人的姓名都須列在租約或租賃協議上，家庭年收入不得超過7萬5000元，且月租須超過家庭月收入的三分之一。

適用住宅包括租金穩定公寓、租金管制公寓，以及部分米切爾-拉瑪(Mitchell-Lama)住宅及住房開發基金公司(HDFC)合作公寓。租戶獲批後，日後即使房租依法調漲，只要持續符合資格並按時續辦，仍可依核定金額繳租。房東則可用應收租金與凍結金額之間的差額抵減地產稅。

州府先在2027財政年度預算中調高收入上限，市議會隨後於10月22日通過市議員路易斯(Farah Louis)提出的第978-B號法案，於11月21日成為地方法。市財政局表示，7月1日後提出申請、因收入超標遭拒者，該局將按新標準重審。原有福利於6月30日到期、續辦時因收入超標遭拒者，也在重審之列。

市民可上網nyc.gov/rentfreeze查詢資格及下載中文申請表，也可撥打311、前往市財政局服務中心，或向參與計畫的社區機構求助。居於米切爾-拉瑪住宅或持有合資格HDFC合作公寓股份的長者，申請長者免加租計畫須向市房屋保護與開發局(HPD)辦理，可電郵[email protected]聯絡。