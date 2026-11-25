感恩節強風可能影響梅西大遊行，大型角色氣球能否升空及遊行是否提前，預計於26日早晨根據實際天氣決定。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 受東北風暴影響，紐約市擬提前舉行第100屆梅西感恩節大遊行，並在當天早晨依風速決定氣球是否升空；同時，提前與否也影響民眾代排占位安排。

受感恩節 東北風暴影響，紐約市正考慮提前舉行第100屆梅西 感恩節大遊行，以避開較強風雨，爭取讓大型角色氣球順利升空。目前遊行仍定於26日上午8時30分從上西城出發，時間尚未更改。

市緊急事務管理局局長法瑞爾(Christina Farrell)25日表示，若最強風雨預計稍晚才抵達，市府可能考慮提前開始遊行。

國家氣象局發布的強風警告將從感恩節當日上午10時生效，持續至周五凌晨1時。曼哈頓 陣風最高可能達每小時55哩，紐約地區部分地點下午可能接近60哩；最強風雨料於周四下午和晚間出現，全市可能降雨一至兩吋。

按照市府安全規定，若遊行路線上的持續風速超過每小時23哩，或陣風超過34哩，大型氣球便不得升空。工作人員也可視情況降低氣球高度。最終決定預計在感恩節早晨作出，屆時氣球可能正常升空、降低高度行進或停飛。

天氣及遊行時間的不確定性，也為計畫到場觀看的民眾增添變數。為了搶占沿途最佳位置，又不願凌晨起床排隊，近日有人在服務平台Airtasker出價聘請他人代為占位。

其中一名女子願付750元，請人替一家七口保留觀賞位置，吸引十多名代排者競爭接單。另一名民眾則出價150元至200元，要求代排者從清晨4時30分等候，直到他與妻子上午7時45分至8時左右抵達接替。

若遊行提前，相關代排安排也可能受到影響。大型氣球操作人員原須在凌晨5時前報到，屆時工作人員及希望占據前排位置的觀眾都可能要更早抵達。

梅西發言人表示，團隊正與市府及相關機構密切監察天氣，「參與者和觀眾的安全始終是我們的首要考量，氣球能否升空，將在遊行當天早晨依據天氣狀況及既定安全程序決定」。

遊行準備目前仍按計畫進行，氣球充氣活動25日下午在上西城舉行。民眾應留意最新公告，也可發送「THANKSGIVING」至692-692，接收遊行及天氣資訊。