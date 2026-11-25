醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約警方逮捕22歲梅爾卡多，指他涉嫌3個月前在日落公園駕車撞死下夜班的華裔護士鄭佳怡後逃逸，引發社區對3大道交通危險的再度關注。

警方於25日逮捕了22歲的梅爾卡多(Justin Mercado)，認為他涉嫌3個月前在日落公園 3大道開車，將當時剛下夜班的華裔 護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)撞亡，從而結束了當局對這一華社廣泛關注的致命車禍所展開的長達數月的調查。

警方稱，8月下旬，華裔女護士鄭佳怡剛結束在布碌崙 (布魯克林)紐約大學(NYU)醫院的夜班工作，隨後在日落公園3大道與55街交會處過馬路時，遭到車輛撞擊。事發地點附近的監控錄像拍下了這起致命交通事故。調查人員表示，撞上鄭佳怡的是一輛黑色凱迪拉克(Cadillac)。監控錄像顯示，事發時車輛行駛速度極快，鄭佳怡恐怕根本來不及反應。肇事駕駛事發後並未停車，而是直接逃離了現場。

警方表示，居住於史泰登島的梅爾卡多於25日上午被拘留。他面臨多項指控，包括過失殺人(manslaughter)、刑事疏忽致死(criminally negligent homicide)、攻擊罪、肇事逃逸、魯莽危害他人安全以及危險駕駛。

當地居民一直認為3大道的交通非常危險，民代和相關倡議團體一直呼籲當局採取行動，改善該地區的交通安全。根據交通倡議組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)的統計數據，自2014年以來，已有11名行人和單車騎士在日落公園3大道不幸喪生。

監控錄像顯示，鄭佳怡是在十字路口等候了片刻，等變燈後再過馬路的。(讀者提供)