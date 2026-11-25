四名被告分別為35歲的黃章(音譯，又名Danny Huang)、38歲的黃燕樂(音譯，又名Logan Wong)，以及兩人的父母、62歲的黃建新(音譯，Jian Xin Huang)與61歲的黃秀琴(音譯，Xiuqin Huang)，均居住在皇后區。圖為黃建新。(法院狀書)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約皇后區華人一家四口被控經營藥房回扣詐騙，向Medicare與Medicaid申報非必要處方藥，涉案金額逾5500萬元，並遭查扣資產及追討房產。

美國司法部宣布，居住在紐約皇后區 的華人 一家四口遭聯邦大陪審團起訴，涉嫌在逾五年間，透過多家藥房向聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )及醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)申報醫療上非必要的處方藥，並以現金及超市禮券作為回扣，誘使病患到旗下藥房配藥，涉詐金額超過5500萬元。聯邦政府迄今已查扣約1240萬元涉案資產，另尋求沒收價值670萬元的房產。

四名被告分別為35歲的黃章(音譯，又名Danny Huang)、38歲的黃燕樂(音譯，又名Logan Wong)，以及兩人的父母、62歲的黃建新(音譯，Jian Xin Huang)與61歲的黃秀琴(音譯，Xiuqin Huang)，均居住在皇后區。其中，父母兩人均為中國公民，持有美國永久居留身分。四人早於今年9月30日遭刑事指控，紐約東區聯邦大陪審團本月20日正式提出起訴。

根據法庭文件，2020年9月至2026年3月期間，黃章與黃燕樂為皇后區多家藥房的實際擁有人，涉案企業包括168 DME Inc.、169 DME Inc.、QS Pharmacy Inc.、ROK Pharmacy Inc.及19 Pharmacy Corp.。其中，黃燕樂為持照藥劑師，曾在多家涉案藥房任職；兩人的父母則涉嫌負責非法回扣計畫的日常運作。

檢方指出，四人涉嫌指示藥房員工向紅藍卡及白卡持有人提供現金及超市禮券，誘使他們領取醫療上非必要的處方藥，包括外用藥物及止痛貼片，再向醫保計畫申報費用。兩名年長被告涉嫌負責取得超市禮券，其中黃秀琴還負責準備裝有回扣及賄款的信封。

黃章另具有聯邦國稅局(IRS)註冊稅務代理人資格，在皇后區經營兩家會計事務所，涉嫌利用其專業知識洗錢及逃稅。他被控在一名報稅客戶不知情、未經同意的情況下，擅自利用對方的個人資料成立公司及開設銀行帳戶，用於處理藥房交易。

檢方另指控，兩名子女透過偽造文件及安排人頭業主，隱瞞其對藥房的實際控制權，並利用多家空殼公司掩飾非法所得來源。四人涉嫌將詐欺所得用於購置多處住宅、豪華汽車，以及投資金融產品和加密貨幣。

司法部指出，涉案藥房在上述期間從紅藍卡、聯邦醫療優勢計畫(Medicare Advantage)、白卡及白卡管理式醫療計畫取得逾5500萬元款項。司法部助理部長麥唐納(Colin M. McDonald)表示，此類詐欺手法利用病患牟利，侵蝕原本應用於必要醫療服務的公共資源。

四名被告分別面臨共謀醫療保健詐欺、支付非法醫療回扣、洗錢、加重身分盜竊及逃稅等不同罪名。若各自所面臨的罪名均成立，黃章最高可面臨107年監禁，黃燕樂為55年，黃建新為35年，黃秀琴則為五年。