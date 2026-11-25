紐約華人物流公司因使用假郵政資費標籤被勒令賠償30萬元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人侯一照及其兩家公司因使用偽造美國郵政資費標籤寄送包裹，與美國郵政署監察局和解，須賠償30萬元並停止以郵政署寄件。

紐約華人 侯一照(Yizhao Hou音譯)及其控制的兩家公司，義達快遞公司(YDH Express Inc.)和義達國際公司(YDH Int’l Inc.)25日在紐約東區聯邦法院(EDNY)與美國郵政 署監察局(USPIS)達成和解，侯一照及其兩家公司因為使用偽造的美國郵政資費標籤被勒令支付30萬元。

義達快遞公司位於紐約皇后區，義達國際公司位於洛杉磯 。根據聯邦檢方對被告提起的訴訟，被告侯一照與這兩家公司被指控違反了「虛假申報法」(FCA)，通過郵寄上千上萬個貼有偽造美國郵政資費標籤的包裹牟利。被告從其中國客戶那裡得到這些假郵資標籤。原告根據「反詐欺禁制令法」(Anti-Fraud Injunction Act)尋求賠償。被告將支付30萬元，並同意永久停止使用美國郵政局郵寄包裹。

今年5月15日，美國政府在紐約東區聯邦法院提起民事訴訟，指控被告使用偽造的美國郵政資費標籤，犯有郵件欺詐罪，並陰謀實施郵件詐欺。原告請求依據「反詐欺禁制令法」頒布禁令，並尋求彌補美國郵政署(USPS)所遭受的經濟損失。5月16日，美國取得臨時禁制令，立即禁止被告使用美國郵政署郵寄包裹。此後，被告同意接受初步禁制令，該禁令於6月6日由法院頒布，並自該日起生效。

根據法院裁定的和解協議，被告將向美國政府支付30萬元。此外，被告還同意提供某些財務信息，並永久停止通過美國郵政署郵寄包裹。聯邦檢方強調 ，針對被告的指控僅為指控，尚未確定其責任。

「郵政服務為美國民眾提供至關重要的服務，我們絕不允許使用假郵資的企業非法剝奪美國郵政署的收入」，紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「正如指控所述，被告多年來一直通過美國郵政署郵寄貼有偽造美國郵政資費標籤的包裹。這項和解協議體現了我們致力於保護美國郵政署免受不法分子侵害的決心」。

居民可以撥打美國郵政署監察局的全國免費電話877-876-2455或造訪 http://uspis.gov/report 舉報郵件竊盜、身分盜竊、詐欺或其他涉及美國郵政的犯罪行為。