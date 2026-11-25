市長官邸瑰西園將於12月1日舉辦免費「家庭歡樂節」，預計接待約700名紐約人，現場設有手工藝、家庭合照及節日小吃等活動。圖為瑰西園。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼將在12月1日於瑰西園舉辦首場公眾開放活動，免費邀約約700名市民參加「家庭歡樂節」，以節慶布置、手作與導覽活動迎接佳節。

節日將至，紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)將向市民敞開瑰西園(Gracie Mansion)大門，邀請約700名紐約市民共度佳節。曼達尼政府首場公眾開放活動「家庭歡樂節」(Family Joy Fest)定於12月1日(周二)舉行，民眾可免費參加。

這座擁有逾兩百年歷史的市長官邸屆時將掛上花環及節日燈飾，並豎立一棵16呎高的節日樹。活動由瑰西園保護協會主辦，現場設有手工藝、家庭合照及本地商家提供的節日小吃，導覽人員也會以講故事的方式介紹瑰西園的歷史。

「人民之家屬於人民。這個節日期間，我們將敞開大門，歡迎紐約市家庭前來做手工、吃點心，享受年末歡樂時光」，曼達尼說，「家庭歡樂節將為數百個家庭提供一個免費相聚的地方，讓大家留下回憶，共度一年中最美好的時節。」

曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)今年1月入住時，曾承諾讓瑰西園更貼近普通市民，使平日無緣受邀出席正式活動的市民也能入內參觀。不過，市府消息人士表示，曼達尼能否出席仍視當天行程而定。

歷屆市府也曾因市長就職、藝術展覽及節日慶祝活動開放官邸。前市長白思豪(Bill de Blasio)2014年上任後不久便舉行開放活動。

瑰西園建於1799年，最初是商人格雷西(Archibald Gracie)的鄉間住宅，坐落於上東城東88街與東端大道交界的卡爾舒茲公園內，可俯瞰東河。這座建築曾用作紐約市博物館館址，1942年起成為市長官邸，也是曼哈頓現存最古老的木造建築之一。

活動當天下午4時30分起分批入場，最後一批於晚上8時進場，每次參觀約20分鐘。每人最多可登記四張免費門票，按先到先得分配，額滿即止；民眾可到市府網站登記，https://shorturl.at/MuxSx。