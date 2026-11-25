紐約市目前有逾1萬6000處臨街店面空置，整體空置率升至兩年多來最高水平。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市店面空置率升至11.32%，華埠及兩橋更達18%，顯示商業復甦不均；小商家持續淨減少，成本上升也壓抑零售景氣。

感恩節 消費旺季將至，紐約市 仍有逾1萬6000處臨街店面空置，整體空置率升至兩年多來最高水平。市主計長李文 (Mark Levine)25日推出線上數據平台，方便民眾查詢各區商店開業、結業及店面空置情況。

截至今年9月底，全市14萬1744處店面中，有1萬6047處空置，空置率為11.32%，仍高於疫情前的10.5%。今年前三季，小商家數量均呈淨減少，首九個月共有7146家結業、6547家開業，淨減少599家；去年及2024年同期則分別淨減少371家及521家。

若把連鎖店也計算在內，全市店面結業數量已連續12季超過開業數量。今年第三季僅有1996家小商家開業，創2023年第三季有完整數據以來的新低。

五區復甦情況並不平均。曼哈頓店面空置率仍居五區之首，達13.12%，但已較三年前的15.91%下降，也是最新一季唯一空置率改善的行政區。布魯克林(布碌崙)空置率升至12.68%；皇后區則從三年前的8.27%升至9.8%，增幅為五區最大。兩區空置率均達有完整數據以來最高水平。

在華人社區方面，曼哈頓華埠及兩橋地區共有1504處店面，其中277處空置，空置率約18%，接近每五處便有一處空置。相比之下，布碌崙華人聚居的日落公園及班森賀，店面空置率均低於10%；皇后區法拉盛多數片區也低於10%，僅東法拉盛達到10%。

按行業計算，全市有1799處原餐館店面空置，數量最多。不過，餐館店面的空置率為8.4%，低於家具及家居用品店的15.8%，以及服裝店的13.5%。

曼哈頓商會預計，今年11月和12月，曼哈頓實體零售及餐館銷售額將較去年增加2.5%至3.5%；但扣除通脹後，可能持平或下降最多1%。

商會將全市小商家經營環境評為「C減」，並首次在經營成本方面給予不及格評分，指出保險、水電等費用不斷上升。曼哈頓零售業就業人數目前仍比2019年低21.2%。

李文表示，繁榮的商業街對紐約經濟及社區健康至關重要，但全市復甦並不平均。他與曼哈頓商會均呼籲民眾在假日期間支持社區商家。商會估計，若五分之一的曼哈頓家庭把節日開支中的300元轉到本地商家，可為社區帶來約4700萬元收入。