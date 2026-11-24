華埠加薩林街27號命案發生後，有人在門外擺放花束悼念遇害華婦；左圖為涉案男子。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠一宗華婦命案引發關注，25歲遊民弗洛倫蒂諾被控謀殺等14罪，且近3個月多次涉縱火、偷竊與毒品案並屢獲無保釋釋放。

曼哈頓華埠日前發生一死一傷命案，一名62歲華裔 女子在加薩林街(Catherine St.)27號的住所內遇害，25歲遊民 弗洛倫蒂諾(Alexander Florentino)除被控謀殺及企圖謀殺外，還面臨性虐待等指控。法院紀錄顯示，被告近三個月來在華埠及周邊地區屢涉縱火、偷竊及毒品等刑案，並在命案發生前一周內兩度獲釋。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)被問及法官批准被告獲釋是否妥當時，未作正面回應。

近三月屢涉刑案 多次無保釋金獲釋

法院文件顯示，今年9月2日中午，一名紐約州法院警員在拉菲逸街(Lafayette St.)45號附近發現弗洛倫蒂諾手持噴火式打火機，附近一個垃圾桶正猛烈燃燒。除一名市清潔局人員外，弗洛倫蒂諾是當時唯一站在火場附近的人。他於當日被捕，被控刑事毀壞及縱火罪，翌日出庭表示不認罪，獲准無保釋金釋放。

9月28日下午，弗洛倫蒂諾在華埠東百老匯(East Broadway)75號「東方廣場」一間商店外的衣架上取走多件衣物，包括連衣裙及牛仔褲，未經付款便騎單車離去。弗洛倫蒂諾於當日被捕，被控輕竊及非法持有贓物，不認罪後再度無保釋金獲釋。

據法院紀錄，法官於10月21日就兩案發出拘捕令，其通常在被告未按規定出庭時簽發。

11月11日，弗洛倫蒂諾又因另外兩宗刑事案件被捕。其中一宗可追溯至8月3日凌晨，一名男子在東百老匯2號外的行人道上睡覺時，遭不明人士偷走扣帳卡。警方其後從弗洛倫蒂諾身上搜出該卡，控以非法持有贓物。同日，警方又在西百老匯(W. Broadway)283號內，從其衣袋搜出兩包疑似可卡因的物質，控以非法持有管制藥物。

11月13日，弗洛倫蒂諾就多案出庭，法官Valentina M. Morales批准其在無須繳納保釋金的情況下獲釋。

獲釋五天後，弗洛倫蒂諾於11月18日再因竊案被捕。起訴文件指，他在華埠東百老匯旁的市場街(Market St.)40號外，取走一袋裝有多件亞馬遜(Amazon)包裹的貨物，並騎共享單車(Citi Bike)離去。警方其後從他身上尋回涉案物品，他再次被控輕竊及非法持有贓物。

弗洛倫蒂諾於19日出庭應訊並表示不認罪，法官Juliet P. Howard再度批准其無保釋金獲釋。翌日，華埠發生命案。

華婦疑遭性侵勒殺 男室友腦出血

20日發生於加薩林街的命案，令弗洛倫蒂諾面臨14項刑事指控，包括兩項謀殺、企圖謀殺、性虐待、具有性動機的入室犯罪及危害兒童福祉等罪名。

控罪書引述66歲男傷者的口供指出，他與女死者為室友，案發當日上午離家前往布碌崙(布魯克林)探望母親，下午返家時發現一名素不相識的西語裔男子身處屋內，隨後遭對方襲擊及勒頸，兩人在搏鬥期間跌下樓梯。一名住在同棟大樓的12歲女童亦目擊襲擊。

男傷者其後在住所內發現女室友倒臥於睡房，頸部纏有黑色繩索。警員到場時，發現女子衣衫不整、身體部分裸露，已失去反應，經搶救及送醫後不治，急診醫生指其疑因勒頸致死。男傷者則因腦出血，截至21日下午仍在留醫。

控罪書還指，弗洛倫蒂諾在案發後闖入附近其它民宅，最終遭警方拘捕。他於22日完成提訊，法官批准檢方羈押申請，不得保釋。

華埠第65選區B區民主黨選區領袖王鏑及閩籍僑領鄭時甘23日前往醫院探望傷者。王鏑表示，男傷者名為鄭本杰，來自福建福州亭江，女死者則來自福州馬尾，兩人均為中國公民。

案發後，有人在案發大樓門外擺放花束悼念。大樓管理員接受電話詢問時，稱自己不在紐約，拒絕讓記者及法律援助人士進入大樓，亦不願透露樓內是否設有監控。

過往被捕紀錄多遭封存 市長未正面回應

知情人士表示，弗洛倫蒂諾目前可公開披露的早前刑案紀錄僅有五宗，其餘過往紀錄均已封存(sealed)。另有紀錄顯示，他早於2025年1月曾在南卡羅來納州因輕竊被捕。

「紐約郵報」(New York Post)23日引述執法消息人士報導，弗洛倫蒂諾為來自宏都拉斯的無證移民，自2025年2月以來在紐約曾有38次被捕紀錄，聯邦移民及海關執法局(ICE)亦曾多次對其發出移民拘留請求，未獲市府配合。

曼達尼23日被記者問及此事時，形容華埠命案令人痛心，強調保障每一名紐約市民的安全至關重要。惟當記者再次追問法官批准被告無保釋金釋放的決定是否妥當時，他僅回答「我會再回覆你這個問題」。截至24日，尚未見市長作進一步回應。