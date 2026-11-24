陪審團裁定：華為被指控的12項指控中，10項罪成。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國紐約東區聯邦法院陪審團裁定華為10項罪名成立，但未認定其構成犯罪企業，這起歷時8年的案件也牽動孟晚舟被捕與後續協議獲釋。

紐約東區聯邦法院一個陪審團24日對華為 案做出判決。對於華為及下屬三個子公司面臨的12項指控，陪審團認定10項罪名成立，包括竊取商業機密罪、銀行詐欺罪和共謀違反美國制裁措施等罪。不過，對於12項罪名中最嚴重的「陰謀參與有組織犯罪」(racketeering)指控，即指控華為是「犯罪企業」。陪審團判華為無罪。

在這場為期兩個多月的審判中，檢方指控中國科技巨頭華為通過說謊、欺騙和竊取手段獲取競爭優勢。華為辯護團隊則認為，檢方預設華為是一個「犯罪企業」，並據此構建案情，但事實上，華為的成功歸功於其自身的創新和投資。辯方團隊認為，檢方提出20年跨度內的幾件零星案件，這完全不足以證明華為是一個「犯罪企業」。陪審團並未認定華為犯有「犯罪企業罪」。該罪名成立的前提是陪審團必須認定該公司運作模式如同一個犯罪企業。

華為案持續了8年。美國聯邦檢察官於2019年首度對華為提出指控；在此之前，華為財務主管孟晚舟於2018年底在加拿大遭到逮捕，引發各界高度關注。孟晚舟(英文名 Cathy Meng)在加拿大遭拘留長達三年，隨後透過與美國檢方達成的協議獲釋，並返回中國。