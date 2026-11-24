聯邦住房補助新規恐讓數千移民失住房 紐約市府提告
紐約市與多州檢察長提告HUD新規，反對要求混合身分家庭全員具資格才可領補助，憂數千戶家庭與收容系統受衝擊。
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紐約市與多州檢察長提告HUD新規，反對要求混合身分家庭全員具資格才可領補助，憂數千戶家庭與收容系統受衝擊。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，市府加入由舊金山領導的地方政府聯盟，提告川普政府，要求阻止一項將於12月14日生效的聯邦住房補助新規。該規定要求接受聯邦住房補助家庭的所有成員，均須具備符合資格的移民身分，否則全家可能失去補助。根據估計，紐約市約2540個「混合移民身分家庭」(mixed-status families)恐受影響，包括許多具有美國公民身分的兒童。
聯邦住房與城市發展部(HUD)11月12日公布的最終規定，涉及公共住房(Public Housing)、第八類住房補助(Section 8)等聯邦住房計畫。所謂混合身分家庭，是指同住成員具有不同移民身分，例如子女是美國公民，父母卻因移民身分不符合聯邦住房補助資格。
根據現行制度，聯邦政府自1988年起允許這類家庭繼續居住於補助住房，但補助金額按符合資格的人數比率計算，不具資格的家庭成員並不獲得補助，其相應租金須自行負擔。新規則取消這項長期安排，要求家庭所有成員均須符合資格，否則可能失去整戶住房補助。
曼達尼表示，每名紐約客都應有安全、負擔得起的住所，聯邦新規卻可能使全國數萬人失去住房。他批評這項規定殘酷且違法，強調市府將竭盡所能，保護紐約家庭免於流離失所。
根據HUD估計，全美約有2萬個混合身分家庭、共7萬8100人可能失去住房補助，其中約5萬5000人本身符合聯邦補助資格，多數為兒童。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室指出，僅紐約市就有約2540個家庭可能被迫搬離現有補助住房。
詹樂霞同日率領21名其他州及華府檢察長，並聯同賓州州長，另行提告，要求法院宣布新規違法並阻止實施。她指出，聯邦法律明確允許混合身分家庭依符合資格的人數獲得部分補助，HUD無權自行取消這項保障。
她也警告，紐約市目前約有1萬2100個家庭收容所單位，平均每晚僅有數百個空位。若數千個家庭因失去住房補助而被迫搬遷，恐進一步加重市府已經緊張的收容系統負擔。
新規還要求領取補助的美國公民提供社會安全號碼，並透過聯邦SAVE資料庫核實公民身分。檢察長辦公室指出，該資料庫過去曾出現錯誤，歸化公民及年長者尤其可能因資料不完整而遭錯誤標記。
對此，HUD部長透納(Scott Turner)表示，新規旨在確保納稅人資助的住房資源僅提供符合資格者，並防止不具資格人士利用制度漏洞。
新規預定12月14日生效，現有混合身分家庭中尚未提交相關證明的成員，原則上須於生效後90天內、即明年3月14日前完成文件提交。
市府提醒，擔心受到影響的租戶，可致電法律援助協會(Legal Aid Society)公共住房部門，電話為(212) 558-6282，或撥打311，要求轉接租客求助專線(Tenant Helpline)，了解自身權益及尋求法律協助。
市府認為新規將迫使混合身分家庭失去原本可按比例領取的住房補助，可能造成數千戶流離失所，因此加入訴訟要求法院阻止實施。 混合身分家庭指同住成員移民資格不同，例如子女是美國公民、父母不符合補助資格。新規要求全家每位成員都要合格，否則整戶補助可能被取消。 新規要求領補助的美國公民提供社會安全號碼，並透過聯邦SAVE資料庫核實身分。檢方警告該系統曾出錯，歸化公民與年長者可能受誤判影響。
精華 FAQ
市府認為新規將迫使混合身分家庭失去原本可按比例領取的住房補助，可能造成數千戶流離失所，因此加入訴訟要求法院阻止實施。
混合身分家庭指同住成員移民資格不同，例如子女是美國公民、父母不符合補助資格。新規要求全家每位成員都要合格，否則整戶補助可能被取消。
新規要求領補助的美國公民提供社會安全號碼，並透過聯邦SAVE資料庫核實身分。檢方警告該系統曾出錯，歸化公民與年長者可能受誤判影響。
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