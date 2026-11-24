紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，市府加入由舊金山領導的地方政府聯盟，提告川普政府，要求阻止一項將於12月14日生效的聯邦住房補助新規。紐約州檢察長詹樂霞同日率領21名其他州及華府檢察長，並聯同賓州州長，另行提告，要求法院宣布新規違法並阻止實施。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市與多州檢察長提告HUD新規，反對要求混合身分家庭全員具資格才可領補助，憂數千戶家庭與收容系統受衝擊。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布，市府加入由舊金山 領導的地方政府聯盟，提告川普政府，要求阻止一項將於12月14日生效的聯邦住房補助新規。該規定要求接受聯邦住房補助家庭的所有成員，均須具備符合資格的移民 身分，否則全家可能失去補助。根據估計，紐約市約2540個「混合移民身分家庭」(mixed-status families)恐受影響，包括許多具有美國公民身分的兒童。

聯邦住房與城市發展部(HUD)11月12日公布的最終規定，涉及公共住房(Public Housing)、第八類住房補助(Section 8)等聯邦住房計畫。所謂混合身分家庭，是指同住成員具有不同移民身分，例如子女是美國公民，父母卻因移民身分不符合聯邦住房補助資格。

根據現行制度，聯邦政府自1988年起允許這類家庭繼續居住於補助住房，但補助金額按符合資格的人數比率計算，不具資格的家庭成員並不獲得補助，其相應租金須自行負擔。新規則取消這項長期安排，要求家庭所有成員均須符合資格，否則可能失去整戶住房補助。

曼達尼表示，每名紐約客都應有安全、負擔得起的住所，聯邦新規卻可能使全國數萬人失去住房。他批評這項規定殘酷且違法，強調市府將竭盡所能，保護紐約家庭免於流離失所。

根據HUD估計，全美約有2萬個混合身分家庭、共7萬8100人可能失去住房補助，其中約5萬5000人本身符合聯邦補助資格，多數為兒童。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室指出，僅紐約市就有約2540個家庭可能被迫搬離現有補助住房。

詹樂霞同日率領21名其他州及華府檢察長，並聯同賓州州長，另行提告，要求法院宣布新規違法並阻止實施。她指出，聯邦法律明確允許混合身分家庭依符合資格的人數獲得部分補助，HUD無權自行取消這項保障。

她也警告，紐約市目前約有1萬2100個家庭收容所單位，平均每晚僅有數百個空位。若數千個家庭因失去住房補助而被迫搬遷，恐進一步加重市府已經緊張的收容系統負擔。

新規還要求領取補助的美國公民提供社會安全號碼，並透過聯邦SAVE資料庫核實公民身分。檢察長辦公室指出，該資料庫過去曾出現錯誤，歸化公民及年長者尤其可能因資料不完整而遭錯誤標記。

對此，HUD部長透納(Scott Turner)表示，新規旨在確保納稅人資助的住房資源僅提供符合資格者，並防止不具資格人士利用制度漏洞。

新規預定12月14日生效，現有混合身分家庭中尚未提交相關證明的成員，原則上須於生效後90天內、即明年3月14日前完成文件提交。

市府提醒，擔心受到影響的租戶，可致電法律援助協會(Legal Aid Society)公共住房部門，電話為(212) 558-6282，或撥打311，要求轉接租客求助專線(Tenant Helpline)，了解自身權益及尋求法律協助。