「紐約時報」公布2026年度「百大值得閱讀書籍」，華裔作家匡靈秀的「Taipei Story」等作品入選。(取自出版社官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報公布2026年度百大值得閱讀書籍，多位華裔與亞裔作家入選，作品從台北、北韓到教育競爭，展現亞裔文學的多元面貌。

「紐約時報」24日公布2026年度「百大值得閱讀書籍」，從今年出版並經該報評論的作品中，選出100本小說、詩集及非虛構著作。這項延續數十年的年終選書傳統不設名次，為讀者提供年度閱讀及節日贈書參考。

今年榜單題材廣泛，涵蓋文學、愛情、科幻、政治及歷史等類別。多名華裔 及亞裔 作家入選，作品也不再局限於傳統移民敘事，而是從語言與身分認同、教育競爭，延伸至南亞政治及北韓 歷史，呈現亞裔文學的多元面貌。

其中，華裔作家匡靈秀(R.F. Kuang)的「Taipei Story」以台北為背景，描寫華裔美國大學生Lily Chen赴台學習中文，希望藉此拉近與自身文化的距離，卻在語言、感情及身分認同之間逐漸迷失。作品以寫實方式呈現海外華裔尋找「故鄉」時，既熟悉又疏離的複雜感受。

出生於廣州、在美國長大的匡靈秀，曾以諷刺出版業並探討族裔身分的暢銷小說「Yellowface」受到關注。「Taipei Story」一改她過往擅長的奇幻及歷史題材，轉向較貼近個人生活的成長故事，但仍延續她對語言及族裔身分的思考。

今年憑回憶錄「Things in Nature Merely Grow」獲得普利策獎的華裔作家李翊雲(Yiyun Li)，則以「Music Against the Night」入選。這部小說以愛爾蘭作曲家約翰．菲爾德及出生於法屬印度的混血女子為主角，故事跨越歐洲、俄羅斯與殖民地印度，也是李翊雲計畫中的「夜曲三部曲」首部。

非虛構作品方面，「Korean Messiah」追溯北韓金氏王朝與基督教傳教史之間的關係，探討金日成如何將宗教儀式、信仰語言及個人崇拜轉化為統治工具。作者鄭子揚(Jonathan Cheng)現任「華爾街日報」中國分社社長，曾任首爾分社社長，並兩度進入北韓採訪。

「柏青哥」(Pachinko)作者李敏金(Min Jin Lee)的「American Hagwon」描寫三代韓裔離散家庭及南加州補習班文化，作品呈現的升學競爭、家長期望與教育焦慮，也容易引起華人讀者共鳴。韓裔作家Isabel J. Kim的科幻小說「Sublimation」，則設定人們每次跨越國境，都會在原地留下一個分身，藉此呈現移民在故鄉與新國家之間的撕裂感。