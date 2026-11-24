據當事人反映，第二屆「中國獨立電影節」部分參與者身在中國國內的家人受到當局的騷擾。圖為講座嘉賓李思磐評析艾曉明的作品，現居中國的艾曉明原計畫將自己的兩部作品送至電影節展映，卻因遭遇打壓而被迫撤片。(「中國獨立電影節」主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人活動與文化組織在中國跨境鎮壓陰影下持續運作，主辦者面對家人受壓、現場可疑跟拍與推廣受限，只能在擴大影響力與保護安全之間艱難平衡。

去年曾因遭遇跨境鎮壓而被迫流產的「中國獨立電影節」(IndieChina Film Festival)今年重新出發，11月中旬在紐約順利閉幕。不過據主辦人朱日坤透露，在今年電影節的宣傳期開始後，包括他本人在內的多名參與者在中國的家人再次受到當局騷擾或施壓，試圖迫使身在紐約的他們知難而退。在電影節期間，亦曾有過可疑人士前往現場拍攝講座嘉賓和工作人員。除朱日坤外，其他很多在紐約的中文社群活動組織者都曾經或正在面對此類騷擾。為了自己和參與者的安全，他們不得不採取多種保全措施，而當減少風險和擴大社會影響力這兩個優先事項相互衝突時，組織者們也必須在理想和現實之間做出艱難取捨。

【跨境鎮壓】

朱日坤介紹，在第二屆電影節預告消息發布前後，住在中國的父母、弟弟甚至曾經的老師先後給他發送消息，要求他不要繼續主辦這次活動。這種情況與去年電影節前的遭遇相同，然而他拒絕接受這種要求，此後更是直接拔掉了與中國聯繫的專用手機的SIM卡，預備待風波平息後再恢復與國內親友的聯絡。

同時，身在中國的學者兼紀錄片導演艾曉明也收到了當局的威脅，在壓力之下，她要求朱日坤從電影節片單中撤除她拍攝的兩部影片。此外還有數名住在國外的參展導演也反映，他們的家人受到了中國當局的騷擾。

在電影節期間的一場座談會上，一名華裔女性違反安全規定、掏出手機對著前台的座談嘉賓、主持人和義工拍攝，在被制止後，依舊試圖隱蔽拍攝。一名在場的媒體從業者以採訪的口吻試探該女子，她立即陷入慌亂、支支吾吾地找了一個「被朋友叫來」的理由，試圖逃離。然而當時她僅孤身一人，全場無一人與她同行。朱日坤還透露，在一場位於曼哈頓的放映前，他注意到兩名可疑男性駕車前往影院，一人下車進入影院，另一人則將車臨時停靠在路邊、留在車內等待。影片中途，進入影院的人提前退場，回到車上離開影院。「正常人看電影，會如此行事嗎？」

聯邦調查局(FBI)明確將「外國政府跨越本國邊界，在美國境內對其僑民及流亡社群成員實施恐嚇、噤聲、脅迫、騷擾或傷害的行為」定義為「跨境鎮壓」。聯合國今年9月發布的最新聲明和歐洲委員會今年6月通過的最新決議也對「跨境鎮壓」行為作出了相似的定義。

根據聯邦當局的司法解釋和國會的報告，外國政府透過威脅留在受害人原籍國的親屬或其他關係人、達到阻止受害人在美國境內行使言論自由權利的行為，屬於「代理式脅迫」(Coercion by Proxy)，是跨境鎮壓的一種典型方式；且受害人無論其移民身分，只要身在美國境內，即受此規定保護。

朱日坤表示，美國對於跨境鎮壓的執法力度較強，他提醒部分華裔人士謹慎接受與中國當局有關的監視甚至鎮壓任務，以免給自己帶來不必要的麻煩。

【陰影之下 如何堅持做自己】

朱日坤說，獨立電影的行業生態與商業電影有根本的不同。由於缺乏大規模發行渠道，獨立電影若要發揮最大價值，主要在於創作者社群和觀眾之間對於作品和藝術的交流，他主辦獨立電影節的初衷也在於此。「對抗政權」從來不在清單之上。中國當局從他們對於藝術的狹隘理解出發，認為獨立電影人們因「不做正面宣傳」所以對政權構成威脅，並欲除之而後快，根本不得要領、更毫無道理。

事實上，當前在紐約中文社群中保持活躍的公共活動及其團隊，幾乎無一將自己定位為「政治異議者俱樂部」。已有13年歷史的「紐約文化沙龍」發起人趙智沉表示，沙龍的定位本身側重於非政治性內容，但也拒絕自我審查，不會刻意避開所謂「敏感」的選題或參與者。盡管如此，他們在中文社群平台「小紅書」上的帳號還是遭遇了技術上的軟性限流，用戶無法直接用搜索功能找到沙龍的帳號，其他在中國常用的平台也多下架了沙龍的官方帳號，而其官方網站則被中國網路「防火牆」阻攔，一定程度上影響了沙龍在中文社群中的傳播效果。

趙智沉介紹，目前「紐約文化沙龍」的微信公眾號還能正常使用，但為了安全考慮，團隊不會將有「敏感」疑慮的活動發到牆內，在紐約的老會員通常會透過電郵推送獲得最新資訊。

相較之下，紐約「熱風沙龍」對安全性的考量更強。據介紹，沙龍在活動期間會特別要求聽眾不要錄音錄像，並會安排一些身強力壯的義工在現場巡邏。在接受報名時，團隊也會透過問題的設置評估每個報名者的身分背景，以確保來客不會對其他人構成安全隱患。此外，「熱風」在發布活動通知時，會對地點進行保密，只有被確認安全的報名者才會在私信通知中獲知活動場地的地址。

「熱風沙龍」同樣以文化、生活或社會議題為主要選題內容，但有時會談到有關中國的政治議題，因此他們無法使用微信和其他「牆內」平台發布活動消息。團隊負責人李天麒(化名)表示，渠道的局限對於推廣確有影響，此外，他也聽說有人雖然對「熱風」的活動有興趣、但因擔心其「政治傾向」而不敢前來。

團隊的擔憂並非空穴來風。李天麒透露，在去年的一場活動前，曾在新疆工作過的主講人在中國的家人受到了騷擾，而原定的場地在活動開始前也突然找藉口取消了合作；該場活動前，團隊還曾收到一通用維吾爾語寫的報名消息，但經過專業人士審讀，發現通篇全是完全不懂維吾爾語的人用AI生硬翻譯出來的，因此他們拒絕了這個可疑的申請。與他在紐約有過交往的一些社會活動人士，也曾在回到中國時被當局問話。不過，「熱風」成立四年來，尚無其他嘉賓、義工或聽眾受到過打擊報復。

朱日坤也表示，雖然電影節相關人員連續兩年受到跨境鎮壓，但騷擾行為基本集中在宣傳期。他認為，對方的首要目的或許只是希望阻止活動，而事後看來，無論其目的是否達成，都沒有再發生更嚴重的事。因此，「其實也沒必要過於恐懼」，「我還從未聽說有人因為在美國看了一場電影就被抓去的」。

朱日坤說，未來只要條件許可，電影節仍會繼續舉辦，但在前期宣傳推廣上會考慮採用更保守的方式，以聚集核心創作者和圈內人士為主，普通觀眾則更可能透過小範圍社群傳播甚至口口相傳的方式獲取資訊。根據他在中國的長期組織經驗，待品牌在紐約運營成熟後，吸引觀眾的將不再是營銷宣傳，而是一種基於個人屬性的信任感，「只要觀眾相信我能帶來最好的影片就好」。

出於安全考慮，電影節前期宣傳力度有限，對上座率構成了一定影響。(「中國獨立電影節」主辦方提供)

據主辦方透露，法籍華裔導演胡嘉岷的家人亦曾受到過騷擾。(「中國獨立電影節」主辦方提供)

主辦者朱日坤強調，獨立電影行業的生態特殊，電影節作為主創者和核心觀眾相互交流作品及藝術的平台，對整個行業至關重要。而在交流的內容中，「政治異議」並不在清單上，中國當局對他們嚴防死守根本毫無道理。(記者許君達╱攝影)

在上年度因遭遇跨境鎮壓而流產後，朱日坤主辦的第二屆「中國獨立電影節」今年11月順利完成，但同樣遭遇了諸多場內外的騷擾。(取自IndieChina Film Festival官網)