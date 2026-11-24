紐約市免費「家長休息夜」將於12月13日在五區舉行，家長可把6至13歲的孩子送到指定康樂中心參加遊戲、體育及手工藝活動。(取自市公園局)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公園局將於12月13日重辦免費「家長休息夜」，在五區康樂中心照顧6至13歲兒童4小時，讓家長辦事購物或休息。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)24日宣布，市公園局將在年末節慶期間再次舉辦免費「家長休息夜」(Parents’ Night Out)，讓家長得以暫時放下育兒任務，抽空購買節日禮物、外出約會，享受無負擔的假日時光。

活動定於12月13日(周日)下午3時至7時，在五區各一處康樂中心舉行。家長可將6至13歲的孩子送到活動地點，由公園局工作人員在場照看，並帶領他們參與遊戲、體育及手工藝等活動，活動亦為孩子提供晚餐。

「在紐約養育家庭費用高昂，每位家長都知道，能有幾個小時屬於自己，幾乎是一種奢侈」，曼達尼說，節日期間待辦事項更多，家長更難抽出時間休息；這項免費計畫既能讓孩子遊玩和結識新朋友，也可讓家長購物、處理雜務或享受幾個小時的私人時間。

五區活動地點如下：

- 布魯克林(布碌崙 )：Shirley Chisholm Recreation Center，地址為Farragut Place 3105號；

- 曼哈頓：Gertrude Ederle Recreation Center，地址為西60街232號；

- 皇后區：Al Oerter Recreation Center，地址為法拉盛Fowler Avenue 131-40號；

- 布朗士：St. Mary’s Recreation Center，地址為Saint Ann’s Avenue 450號；

- 史泰登島：Greenbelt Recreation Center，地址為Brielle Avenue 501號，位於Sea View Hospital對面。

活動須提前在市公園局網站登記，截止日期為12月2日。每個家庭只能選擇一處地點，名額有限，按登記先後分配，現場不接受報名；網址為https://shorturl.at/lmi6t。

完成登記後，家長將收到電郵，須在12月8日前簽署免責文件，並替孩子申領免費康樂中心會員資格，方可參加活動。

曼達尼政府今年8月首次推出「家長休息夜」，近300名兒童在五區康樂中心參加活動，讓家長及照護者獲得數小時喘息時間。