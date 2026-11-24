「家長休息夜」12月回歸 紐約免費替家長照看孩子4小時
紐約市公園局將於12月13日重辦免費「家長休息夜」，在五區康樂中心照顧6至13歲兒童4小時，讓家長辦事購物或休息。
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紐約市公園局將於12月13日重辦免費「家長休息夜」，在五區康樂中心照顧6至13歲兒童4小時，讓家長辦事購物或休息。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日宣布，市公園局將在年末節慶期間再次舉辦免費「家長休息夜」(Parents’ Night Out)，讓家長得以暫時放下育兒任務，抽空購買節日禮物、外出約會，享受無負擔的假日時光。
活動定於12月13日(周日)下午3時至7時，在五區各一處康樂中心舉行。家長可將6至13歲的孩子送到活動地點，由公園局工作人員在場照看，並帶領他們參與遊戲、體育及手工藝等活動，活動亦為孩子提供晚餐。
「在紐約養育家庭費用高昂，每位家長都知道，能有幾個小時屬於自己，幾乎是一種奢侈」，曼達尼說，節日期間待辦事項更多，家長更難抽出時間休息；這項免費計畫既能讓孩子遊玩和結識新朋友，也可讓家長購物、處理雜務或享受幾個小時的私人時間。
五區活動地點如下：
- 布魯克林(布碌崙)：Shirley Chisholm Recreation Center，地址為Farragut Place 3105號；
- 曼哈頓：Gertrude Ederle Recreation Center，地址為西60街232號；
- 皇后區：Al Oerter Recreation Center，地址為法拉盛Fowler Avenue 131-40號；
- 布朗士：St. Mary’s Recreation Center，地址為Saint Ann’s Avenue 450號；
- 史泰登島：Greenbelt Recreation Center，地址為Brielle Avenue 501號，位於Sea View Hospital對面。
活動須提前在市公園局網站登記，截止日期為12月2日。每個家庭只能選擇一處地點，名額有限，按登記先後分配，現場不接受報名；網址為https://shorturl.at/lmi6t。
完成登記後，家長將收到電郵，須在12月8日前簽署免責文件，並替孩子申領免費康樂中心會員資格，方可參加活動。
曼達尼政府今年8月首次推出「家長休息夜」，近300名兒童在五區康樂中心參加活動，讓家長及照護者獲得數小時喘息時間。
活動定於12月13日下午3時至7時舉行，等於提供4小時免費托育服務，讓家長能暫時離開孩子，處理私事或享受假日時光。 活動對象為6至13歲兒童，由公園局人員在康樂中心照看，並安排遊戲、體育、手工藝等活動，還會提供晚餐，讓孩子有得玩也有得吃。 家長須先在市公園局網站完成登記，截止日為12月2日，且每戶只能選1處地點；收到電郵後，還要在12月8日前簽署免責文件並申請免費會員。
精華 FAQ
活動定於12月13日下午3時至7時舉行，等於提供4小時免費托育服務，讓家長能暫時離開孩子，處理私事或享受假日時光。
活動對象為6至13歲兒童，由公園局人員在康樂中心照看，並安排遊戲、體育、手工藝等活動，還會提供晚餐，讓孩子有得玩也有得吃。
家長須先在市公園局網站完成登記，截止日為12月2日，且每戶只能選1處地點；收到電郵後，還要在12月8日前簽署免責文件並申請免費會員。
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