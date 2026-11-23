紐約市長曼達尼。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼痛批美股過度依賴AI類股，認為勞工退休金不應被單一富豪的私德與科技巨頭股價牽動，並警告財富集中正放大系統性風險。

晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）近日因婚外情風波去職又火速復職，引發全球股市劇烈震盪。紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）對此提出警告，抨擊當前經濟體系竟讓單一億萬富豪的私德問題左右全美勞工的退休儲蓄，並直言美股 對人工智慧（AI）類股的過度依賴，已讓系統性風險遠遠擴散至矽谷之外。

受黃仁勳復職消息激勵，輝達股價開盤應聲飆漲31%，不僅帶動美股全面反彈，更推升以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲超過6.5%。然而，面對科技巨頭股價大起大落，曼達尼表達高度憂慮。

福斯新聞（Fox News）報導，曼達尼指出，全美各地勞工在規畫退休金時，絕未同意將自身晚年保障與黃仁勳的婚姻忠誠度綁在一起，「但在過去好長一段時間裡，這件事卻對市場造成了巨大衝擊」。

曼達尼同時將傳聞高達810億美元的離婚和解金，與全美學齡前兒童普及化托育的年度總經費相提並論：「此外，我們在這裡談論到黃仁勳時，還牽涉到一筆外傳高達約810億美元的離婚和解金。這筆金額足以支付全美國每一位3歲和4歲幼童一整年的普及化托育費用。」

他並引述已故聯邦最高法院大法官布蘭戴斯（Louis Brandeis）的名言，對財富過度集中與政治權力的失衡提出更深層的批判：「這一切讓人不禁想起已故大法官布蘭戴斯很久以前說過的一句話：『我們可以擁有民主，也可以讓龐大財富集中在少數人手中，但兩者不可兼得。』」

曼達尼強調，AI企業的影響力如今已超越單純的科技產業範疇，直接攸關國家整體經濟穩定。他表示，檢視當前美國股市對AI相關類股不成比例的依賴程度，很難不令人感到擔憂，「這項科技如今不僅主導了我們日常的公共討論，更深深左右著美國經濟的命脈與實力。」

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