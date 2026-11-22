郭文貴2017年在紐約受訪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 郭文貴位於曼哈頓雪莉荷蘭酒店的整層豪宅以800萬美元售出，較2015年買入價6750萬美元大幅縮水，外界估計可能創下紐約單一住宅最大虧損紀錄。

紐約郵報20日獨家報導，被指涉嫌為中國從事間諜活動的郭文貴 位於曼哈頓雪莉荷蘭酒店(The Sherry-Netherland Hotel)的整層豪宅，已以僅800萬美元售出。郭文貴2015年以6750萬美元買下這處公寓，十多年前開價曾高達8600萬美元。

新屋主是億萬富豪、維權投資人佩爾茲(Nelson Peltz)的33歲兒子迪索‧佩爾茲(Diesel Peltz)，他於18日完成交割，這筆交易尚未出現在市府紀錄上，他也未對紐約郵報置評。

郭文貴買下這處位於18層的公寓後，打算迅速以8600萬美元轉手。該單位透過空殼公司持有，由破產受託人出售，用以償還郭文貴2022年申請破產時申報、約3.74億美元債務中的一部分。此後開價大幅下修，最後一次掛牌價為1200萬美元。

房產估價師米勒(Jonathan Miller)稍早曾說，這筆交易「將是紐約市 有紀錄以來單一住宅成交的最大虧損。沒有一筆接近5000萬元」。

郭文貴目前在康州丹伯里(Danbury)一所低度設防監獄服刑，刑期30年。他2023年被控以媒體及加密貨幣等騙局詐騙投資人逾10億美元，2024年在12項罪名中被判9項成立，包括電信欺詐、敲詐勒索及洗錢。他堅稱無罪，並於今年7月對判決提出上訴。

郭文貴曾在這處有15個房間的公寓直播，談論中國貪腐及高層機密。

2023年聯邦調查局人員到這間公寓逮捕他時，屋內突然起火，在房產行銷照片中仍可見相關痕跡；一間房間被漆成全白並清空，損毀處其後已整修。紐約郵報引述消息人士的話說，他們認為火是遠端引發，且整個單位都裝了線路，用來錄下訪客。

這層公寓室內約7000平方呎，另有約2000平方呎戶外空間，環繞三面露台；每月維修費約8.5萬美元，使用女僕房間另須每月再付約1萬美元，並可專用一部直達18層的木質裝潢電梯。

迪索是佩爾茲與妻子、前模特兒克勞蒂亞(Claudia Heffner Peltz)所生8名子女之一。