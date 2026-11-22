紐約市在感恩節前後將接連受到兩股沿岸風暴影響，影響假期出行及梅西感恩節大遊行。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市感恩節前後將先後受兩股沿岸風暴影響，可能帶來強風豪雨、沿岸淹水與交通混亂，並對第100屆梅西感恩節大遊行的巨型氣球升空構成變數。

紐約市感恩節 前後可能接連受到兩股沿岸風暴影響。首股風雨22日(周日)下午抵達，第二股則可能在感恩節當天帶來更強風雨，不但可能打亂假期交通，也為梅西感恩節大遊行增添變數。

據國家氣象局預測，紐約市22日下午起下雨，晚間雨勢增強，陣風最高可達每小時25哩。降雨預計23日清晨逐漸停止，下午轉晴，最高氣溫約攝氏18度。24日及25日白天大致晴朗，方便感恩節前出行，但氣溫明顯下降，夜間可能接近冰點。

第二股沿岸風暴預計25日晚抵達，於26日感恩節為紐約市帶來大雨和強風。曼哈頓 當日降雨概率達八成，最高氣溫約攝氏11度；雨勢可能持續至晚間，27日上午仍有零星降雨。

氣象局表示，第二股風暴可能更為強勁，感恩節當日或晚間陣風可達每小時35至45哩。強風遇上天文大潮，沿岸可能出現輕度至中度淹水，個別地點不排除更嚴重災情，海灘也面臨侵蝕及海水越堤風險。不過，風暴路徑、強度及最強風雨出現的時間仍有變數。

今年適逢第100屆梅西感恩節大遊行，活動定於26日上午8時30分至中午舉行。遊行通常風雨無阻，但強風可能影響巨型氣球升空。按照市府規定，若持續風速超過每小時23哩，或陣風超過34哩，氣球便不得升空。

1997年的感恩節遊行中，「戴帽子的貓」巨型氣球被強風吹向中央公園西大道一根燈柱，折斷的燈柱部分倒向人群，造成兩人頭部受傷。市府其後收緊巨型氣球升空的風速限制。警方將根據遊行當天的實際情況，決定氣球能否出場。

目前預報中的陣風已超過氣球升空上限，但最強風勢是否會在遊行時段出現尚未確定。梅西目前未宣布調整活動，計畫到場的民眾宜準備雨具及保暖衣物，並留意最新天氣和交通安排。