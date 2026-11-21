代總領事馬蕭蕭在致詞中表示，美東僑胞素有念祖愛鄉光榮傳統。孫中山曾四次到訪紐約，組織革命團體、宣傳理念並募集經費，美東華僑也以捐款及參與革命等方式支持。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中國駐紐約總領館舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動與圖片展，回顧華僑協助革命歷史，並強調延續愛鄉、社區參與及中美民間交流。

中國駐紐約總領館20日舉行孫中山誕辰160周年紀念活動，約150名僑界與學界代表參加，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，回顧海外華僑在革命運動中的角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史淵源。

「美東僑胞素有念祖愛鄉光榮傳統。」代總領事馬蕭蕭在致詞中表示，孫中山曾四次到訪紐約，組織革命團體、宣傳理念並募集經費，美東華僑也以捐款及參與革命等方式支持。談及司徒美堂等僑界人士的投入，他說，這份情懷「值得我們永遠銘記」。他並呼籲僑胞延續關心家鄉、維護社區權益及促進中美民間友好的傳統，亦談及兩岸交流及中國統一的主張。

紐約台山聯誼會會長陳永錦表示，台山僑胞當年追隨孫中山，「出錢出力」，參與辛亥革命。身為僑鄉後人，應了解前輩的付出，傳承愛鄉情懷，並繼續推動中美民間交流。現場還有不少從紐約及美東其他各州前來的學生。紐約大學 政治學系終身教授熊玠向來賓講述孫中山的故事，介紹相關歷史，為在場學子上了一堂歷史課。

孫中山於1866年11月12日出生於廣東香山，即今中山市，早年學醫，後投身革命，1894年創立興中會，1905年成立同盟會。1911年辛亥革命推動清朝統治走向終結，他於1912年在南京就任中華民國臨時大總統，參與建立共和政體。

中華公所保存的紀念資料記載，孫中山1911年曾在當時位於勿街(Mott Street)16號的公所發表演講，呼籲掃除專制積弊、建立共和。華埠的會館與僑團因此不只是移民互助場所，也曾是革命宣傳與動員的據點。中華公所於2011年在哥倫布公園(Columbus Park)設立孫中山銅像，紀念中華民國建國百年。經多年爭取，2019年獲准永久擺放。

紐約大學政治學系終身教授熊玠向來賓講述孫中山的故事，介紹相關歷史，為在場年輕學子上了一堂歷史課。(記者范航瑜╱攝影)

中國駐紐約總領館20日舉行孫中山誕辰160周年紀念活動，約150名僑界與學界代表參加，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，回顧海外華僑在革命運動中的角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史淵源。(記者范航瑜╱攝影)

中國駐紐約總領館20日舉行孫中山誕辰160周年紀念活動，約150名僑界與學界代表參加，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，回顧海外華僑在革命運動中的角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史淵源。(記者范航瑜╱攝影)