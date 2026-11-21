紐約中領館紀念孫中山誕辰160周年 回顧華僑助革命歷史
中國駐紐約總領館舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動與圖片展，回顧華僑協助革命歷史，並強調延續愛鄉、社區參與及中美民間交流。
AI摘要
文章摘要整理：
中國駐紐約總領館舉辦孫中山誕辰160周年紀念活動與圖片展，回顧華僑協助革命歷史，並強調延續愛鄉、社區參與及中美民間交流。
中國駐紐約總領館20日舉行孫中山誕辰160周年紀念活動，約150名僑界與學界代表參加，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，回顧海外華僑在革命運動中的角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史淵源。
「美東僑胞素有念祖愛鄉光榮傳統。」代總領事馬蕭蕭在致詞中表示，孫中山曾四次到訪紐約，組織革命團體、宣傳理念並募集經費，美東華僑也以捐款及參與革命等方式支持。談及司徒美堂等僑界人士的投入，他說，這份情懷「值得我們永遠銘記」。他並呼籲僑胞延續關心家鄉、維護社區權益及促進中美民間友好的傳統，亦談及兩岸交流及中國統一的主張。
紐約台山聯誼會會長陳永錦表示，台山僑胞當年追隨孫中山，「出錢出力」，參與辛亥革命。身為僑鄉後人，應了解前輩的付出，傳承愛鄉情懷，並繼續推動中美民間交流。現場還有不少從紐約及美東其他各州前來的學生。紐約大學政治學系終身教授熊玠向來賓講述孫中山的故事，介紹相關歷史，為在場學子上了一堂歷史課。
孫中山於1866年11月12日出生於廣東香山，即今中山市，早年學醫，後投身革命，1894年創立興中會，1905年成立同盟會。1911年辛亥革命推動清朝統治走向終結，他於1912年在南京就任中華民國臨時大總統，參與建立共和政體。
中華公所保存的紀念資料記載，孫中山1911年曾在當時位於勿街(Mott Street)16號的公所發表演講，呼籲掃除專制積弊、建立共和。華埠的會館與僑團因此不只是移民互助場所，也曾是革命宣傳與動員的據點。中華公所於2011年在哥倫布公園(Columbus Park)設立孫中山銅像，紀念中華民國建國百年。經多年爭取，2019年獲准永久擺放。
活動以孫中山誕辰160周年為主軸，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，重點回顧海外華僑在革命運動中的支持角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史關係。 代總領事馬蕭蕭指出，孫中山曾4次到訪紐約，組織革命、宣傳理念並募集經費；美東華僑也透過捐款與參與革命給予支持，這段情誼值得銘記，並應延續到社區權益與民間交流。 文章提到中華公所保存孫中山1911年在勿街16號演講的紀錄，顯示華埠會館與僑團曾是革命宣傳與動員據點；2011年設立、2019年獲准永久擺放的孫中山銅像，也成為歷史見證。
精華 FAQ
活動以孫中山誕辰160周年為主軸，並舉辦「大道同行——孫中山先生與華僑」專題圖片展，重點回顧海外華僑在革命運動中的支持角色，以及孫中山與紐約華人社區的歷史關係。
代總領事馬蕭蕭指出，孫中山曾4次到訪紐約，組織革命、宣傳理念並募集經費；美東華僑也透過捐款與參與革命給予支持，這段情誼值得銘記，並應延續到社區權益與民間交流。
文章提到中華公所保存孫中山1911年在勿街16號演講的紀錄，顯示華埠會館與僑團曾是革命宣傳與動員據點；2011年設立、2019年獲准永久擺放的孫中山銅像，也成為歷史見證。
上一則
紐約IndieChina影展 中國學者艾曉明遭施壓撤片
下一則