第二屆Indie China電影節。(取自IndieChina.org)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約IndieChina電影節在閉幕前後遭遇來自中國的多方施壓，艾曉明2部影片被迫撤映，主辦與參與者家屬也接連受騷擾。

中國紀錄片導演、獨立電影策展人朱日坤策畫的第二屆IndieChina電影節近日在紐約閉幕。據報導，電影節登場前，中國學者艾曉明受到壓力，其2部影片因此被迫取消展映。

據香港 明報網20日消息，IndieChina電影節15日在紐約一處藝術空間閉幕。電影節舉辦前，包括艾曉明在內、來自中國國內參加影展的相關人士及其家人、親友分別接到政府部門的「提醒」。

報導說，影展開幕前1個月，一批電影節周邊產品在中國境內運輸途中被當作「違禁品」扣留。艾曉明2次受到壓力，最終發出電郵請朱日坤撤下「致敬艾曉明」單元的2部影片「太石村」及「天堂花園」，相關部門甚至要求在有關演講中刪去艾曉明的名字。

另據報導，中國警方一再騷擾朱日坤的父母和弟弟們；演講來賓李思磐在中國國內家人也同樣被施壓，要求勸說李思磐取消活動。

此外，一些自稱代表「一群居住在紐約的海外華人」的人士向電影節2個場地公開的員工電郵信箱發出電郵，對電影節「表示強烈反對」，並稱入選展映的「所謂獨立電影」歪曲了中國社會的現實，既不客觀也不公正。電郵稱將繼續表達異議，直到活動取消或偏頗內容刪除為止。

朱日坤自2001年開始投身獨立影像運動；2003年起曾在中國組織策畫中國紀錄片交流周、北京獨立影像展，參與組織酷兒影展、同性戀文化節等活動；2014年伴隨家人移居美國。

73歲的艾曉明退休前任教於廣州中山大學，2003年創立中山大學性別教育論壇專案，隔年創辦中山大學性別教育論壇影像工作室，工作室宗旨是運用新媒體技術製作有關公民、特別是婦女維權的紀錄片，以支持變革中的公民行動。

艾曉明的紀錄片作品有「天堂花園」、「太石村」、「中原紀事」、「關愛之家」、「開往家鄉的列車」等，其中「關愛之家」獲2008年香港華語紀錄片節長片組亞軍；「太石村」、「中原紀事」、「關愛之家」入選2008年法國巴黎SHADOW中國獨立影像展；「開往家鄉的列車」入選2009年北京首屆打工者藝術節、2009年香港華語紀錄片節和香港第六屆社會運動紀錄片展。

報導稱，2025年的首屆IndieChina電影節，相關導演曾受中國警方威脅，45部影片中約40部在導演要求下撤片。