巴吉度獵犬示意圖；非新聞當事者。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州一名69歲失智男子在白面山附近迷路，所幸飼養的巴吉度獵犬貝琪獨自到旅館求救，協助搜救隊找到人並以直升機送醫。

紐約州 環境保護局（DEC）表示，一名患有失智症的69歲男子近日在白面山（Whiteface Mountain）附近的荒野中迷途，所幸他飼養的巴吉度獵犬「貝琪」（Becky）獨自跑到一處山林旅館求助，才讓這名老翁順利獲救。

ABC News報導，11月12日晚間9時左右，巴吉度獵犬「貝琪」獨自出現在紐約州威爾明頓（Wilmington）的白面山旅館（Whiteface Mountain Lodge）。由於這名飼主過去也曾有走失紀錄，旅館工作人員一眼就認出了這隻狗，隨即聯繫紐約州警局展開搜尋，並請求森林護林員協助。

4名護林員與紐約州警隨即出動無人機 與獵犬展開搜救；隨後搜救規模擴大，共計投入14名護林員、4名州警人員及紐約州警局航空隊參與搜索。

隔天上午10時，一名獵人在山區發現這名失蹤男子。紐約州環保局指出，該名69歲老翁被尋獲時既沒穿鞋也沒戴手套，且已出現嚴重凍傷。

考量當地地形險峻及老翁的身體狀況，當局認定採取直升機吊掛作業是最安全且迅速的救援方式。最終由護林員將老翁吊掛上機，並由紐約州警局飛行員將他送往醫院救治。

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