紐約市議員提案禁止餐廳活煮甲殼類動物，這是基於動物福利限制烹飪方式的最新行動。路透

先是鵝肝，現在輪到龍蝦。紐約市 議員提案禁止餐廳活煮甲殼類動物，這是基於動物福利限制烹飪方式的最新行動。

這項由市議員費利斯（Oswald Feliz）與艾普斯坦 （Harvey Epstein）提出的市議會法案，將適用於所有餐飲業者，涵蓋龍蝦、螃蟹及其他甲殼類動物，但並不禁止餐廳供應以其他方式料理的龍蝦或螃蟹。

這項提案是市府官員倡議動物福利的一環。紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）19日才簽署法案，禁止市內馬車營業；近年來，市議會也曾立法限制餐廳供應鵝肝及販售皮草服飾。

此次提案罰則相對輕微。初次違規將予以警告，再犯者最高可處100美元罰款。

根據法案附帶的備忘錄，提案議員引述「近期科學研究」指出，餐廳常見的甲殼類動物，包括龍蝦與螃蟹，若未先致昏就活煮，會感受到劇烈疼痛。備忘錄寫道：「近年來愈來愈多國家，尤其是歐洲國家，已禁止這種做法。紐約市有責任確保這些動物以合乎倫理的方式被食用，不必承受不必要的痛苦。」

目前瑞士與挪威都已立法，禁止在未先使龍蝦失去意識的情況下將其活煮。