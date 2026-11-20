紐約市警察局（NYPD）精銳戰術部隊。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼曾兩度遭SRG逮捕，如今上任後宣布重組該單位、取消其抗議執勤權，並限制多項強硬執法手段，引發警方與支持者激烈爭議。

據紐約郵報報導，紐約市 長曼達尼 （Zohran Mamdani）過去至少兩度遭到如今正準備解散的紐約市警察局（NYPD）精銳戰術部隊逮捕，當年的照片和影片近日曝光，形成耐人尋味的對比。

曼達尼本周一宣布，將把紐約市警察局戰略反應組（Strategic Response Group，SRG）併入現有的情報與反恐體系，並取消該單位處理抗議活動的任務。這項決定引發廣泛反彈，基層警員也對此提出警告。

不過，曼達尼宣布改革時，並未提及自己過去與這支警隊的交手經歷。紐約商業觀察（Crain’s New York Business）率先報導，早在入住市長官邸瑰西園（Gracie Mansion）之前，曼達尼至少兩度在抗議活動中遭SRG警員逮捕，並被束帶綁住雙手、帶離現場。

2024年6月，ABC7拍攝到當時仍是紐約州 眾議員的曼達尼，在曼哈頓杭特學院（Hunter College）外參加抗議活動後，雙手遭束帶綁在背後，由警員押離現場。幾個月後，他便宣布參選紐約市長。

當時，曼達尼加入示威者行列，抗議租金指導委員會（Rent Guidelines Board）調漲租金管制公寓租金的決定。

不過，當時的新聞報導並未指出被帶走的人就是曼達尼。

影片顯示，押送曼達尼的警員肩膀上佩有SRG徽章，背後印有「紐約市警察局戰略反應組」字樣，周圍其他警員也穿著相同制服。

更早之前，2021年8月，當時仍是州眾議員的曼達尼，也曾在個人社群平台X帳號發布影片，顯示自己戴著口罩，在布碌崙（布魯克林）市中心參加抗議活動時，再度遭SRG警員束帶綁手並帶走。

當時，曼達尼與其他示威者要求延長州政府禁止驅逐租客的措施。他表示，自己與另一名州眾議員米婷絲（Marcela Mitaynes）都在被拘留的人士之列。

曼達尼當時在X發文說，「我是這次抗議中被捕的17人之一。我們現在已經獲釋，會繼續爭取通過這些租客保障措施。」

2024年遭逮捕僅四個月後，曼達尼便宣布參選市長，而他最早提出的承諾之一，就是解散這支曾逮捕他的警隊。

2024年12月，他在X發文批評SRG當時處理卡車司機工會（Teamsters）罷工的方式，並承諾，「如果我當上市長，就會解散SRG。」

本周一，曼達尼透過影片宣布紐約市警察局改組計畫時表示，「今天，我們正在兌現這項承諾。」

根據新方案，原本由SRG負責的抗議活動應對工作，將改由兩支新單位承接，並配合市府新成立、由文職人員領導的「社區對話與降溫部門」（Community Dialogue and De-escalation Division）。其中一支單位在示威活動失控時，仍具有逮捕權。

兩支新單位分別為由30名警員組成的「第一修正案支援小組」（First Amendment Support Team），成員將接受溝通及緩和衝突訓練；另一支則是在紐約市警察局巡邏服務局（Patrol Services Bureau）下設立的「巡邏支援部門」（Patrol Support Division）。

曼達尼表示，巡邏支援部門將由經過審查的警員組成，平時主要負責一般巡邏勤務，並接受專門的人群管理訓練，以支援示威活動的應對工作。

此外，曼達尼也宣布限制警員對付抗議者時可使用的戰術與武器，包括正式禁止「圍困式拘捕」（kettling），也就是警方以包圍方式將示威者困在特定區域的執法手段，以及禁止使用長槍、辣椒噴霧和催淚瓦斯。

至於SRG原本負責的反恐任務，包括在重要基礎設施部署重型武器，則將併入紐約市警察局情報與反恐局（Intelligence and Counterterrorism Bureau）。

紐約市警察慈善協會（Police Benevolent Association）主席亨德利（Patrick Hendry）在X發表聲明表示，「對於希望紐約市維持安全與秩序的市民來說，今天不是好日子。」

他批評，「曼達尼正在展現他的真實立場：為了討好激進的支持者，他不惜將市民的安全置於風險之中。」