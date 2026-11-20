王嘉廉醫療中心加入亞美醫師協會，整合資源擴大華社醫療服務。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 王嘉廉社區醫療中心加入CAIPA網絡，將整合醫療資源、加快資訊流通與轉介協調，提升華人及亞裔病患的就醫便利與保障。

王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center)20日宣布，加入亞美醫師協會(CAIPA)服務網絡，雙方表示將整合基層與專科醫療資源、加強病歷資訊流通及照護協調，讓華人 及亞裔 病患更容易獲得所需服務，並在醫療保險 政策變動之際，建立更完善的醫療安全網。

亞美醫師協會董事長兼總裁劉季高(George Liu)表示，兩家機構多年來同樣致力服務面臨語言、經濟及就醫障礙的社區民眾。雙方合作後，可加強預防保健及專科服務，減少患者在不同醫療機構之間奔波，也能改善出院後的後續照護。他回顧1981年返回紐約時，華埠能以中文提供服務的醫生寥寥無幾，自己也曾加入華埠診所服務。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)指出，中心目前有約100名醫生、牙醫及心理健康專業人員，提供內科、兒科、婦產科、牙科、眼科及心理健康等服務；過去患者需要專科診治時，已經經常轉介至CAIPA網絡內的醫師，因此這次並非從零開始合作，而是將原有關係制度化。

他強調，對已習慣原有醫生的患者而言，無須因合作而更換醫生；改變的是轉介、資訊共享及服務選擇將更加順暢；雙方還可推廣各自成熟的醫療計畫，並透過與保險公司的合作爭取資源，支持弱勢患者。

談及合作對患者日常就醫的實際影響，CAIPA首席醫療長吳佩詩(Eliza Ng)舉例，一名患者在CAIPA醫師處做過大腸鏡檢查，隨後到王嘉廉中心看家庭醫生，若兩邊能及時取得檢查紀錄，醫生便不必重新安排相同檢查，也可省去患者反覆說明病史的麻煩。

王嘉廉中心醫務總監金曉星(Hyoseong Kim)補充，診所員工以往常須花大量時間追查患者在其它地方完成的檢驗報告；若能更快取得資料，醫護便可集中精力安排下一步治療。CAIPA首席運營長兼策略長水晶(Jing Shui)則說，中心患者可更便利地轉介心臟科、肺科及內分泌科醫師；CAIPA患者也有望更容易使用王嘉廉中心的心理健康及社工服務。

水晶指出，隨著聯邦醫療補助政策面臨調整，部分低收入及移民家庭可能擔心失去保險，雙方合作可強化對這些患者的支援。他並表示，CAIPA推動的價值導向醫療模式，每年為醫療補助(Medicaid)計畫節省約1億5000萬至2億元，期望合作後進一步擴大成效。

查高書解釋，社區醫療中心過去受聯邦補助及相關規定限制，較難正式加入醫師協會網絡；近年紐約州提供參與醫療成本節約計畫的途徑，才使合作得以落實。

王嘉廉中心董事會主席余春柳(Chuen L. Yee)表示，董事會已一致通過合作方案。她自少年時便在華埠醫療中心擔任義工，認為兩家機構有相同的社區使命。