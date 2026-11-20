紐約市議會欲推動「送貨保護法」，要求亞馬遜(Amazon)等配送業者申領執照。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市推動規範亞馬遜配送的送貨保護法，引發亞馬遜警告加價、裁員與外移風波，市府與勞工團體、業者正持續協商。

紐約市 議會正推動「送貨保護法」(Delivery Protection Act)，擬要求亞馬遜 (Amazon )等配送業者申領執照，並直接雇用目前透過分包商工作的配送員。亞馬遜19日起在官網和App向紐約市顧客發出彈窗警告，稱法案若通過，市內每筆訂單恐加收最高五元，並揚言把配送業務遷出市外。市議會議長朱曼寧(Julie Menin)痛斥此舉「欺騙」，市長曼達尼(Zohran Mamdani)則批評是「貪婪」。

亞馬遜表示，法案若通過，將無法再與小型配送業者合作，數百萬顧客將面臨更慢、更貴的配送。訊息並附上連結，讓顧客直接寄信給市議員，頭六小時內約有兩萬人點擊。亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)說，法案將威脅40多家小型配送業者及其5000多名員工生計，並稱市內約15座配送倉庫可能關閉，約2000名倉庫員工恐遭裁員。

法案又稱第518號提案(Intro 518)，由市議員卡班(Tiffany Cabán)提出，聯邦快遞(FedEx)等公司也將受規範。法案要求業者每兩年繳交500元執照費，但並未要求對訂單加收費用。

朱曼寧批評，亞馬遜的宣傳「是欺騙紐約市民的伎倆」，是企圖逃避對員工和顧客責任的「最後掙扎」。她說，市值三兆元的企業竟因被要求遵守基本規範和勞工保障而提高紐約人生活成本，「完全不合邏輯」。曼達尼則說，「如果貝佐斯(Jeff Bezos)在你的訂單上加五元，不是因為市議會努力保障勞工權益、維護街道安全，而是貪婪」。

法案獲卡車司機工會(Teamsters)等勞工團體支持，認為可堵住分包漏洞，改善工人薪資和安全。但部分民權團體和全國城市聯盟(National Urban League)反對，指受影響業者許多由非裔經營；市議員黃友興(Phil Wong)也以可能造成失業為由撤回支持。亞馬遜分包商聯盟「紐約配送」(New York Delivers)本周揚言採取法律行動，19日並在卡班辦公室外集會。

朱曼寧表示，不會讓紐約市流失工作機會，也了解許多配送服務夥伴(DSP)由非裔和少數族裔經營，願意修改法案，包括可能取消禁止第三方配送公司的條款，改為對倉庫營運發照和監管，目前正與亞馬遜、卡車司機工會和市府協商。

多數市議員和曼達尼都要求議長盡快安排表決。市議會今年僅剩12月3日和17日兩次例會，若要在3日表決，法案最遲須在11月25日列入議程。