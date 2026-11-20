市長曼達尼(Zohran Mamdani)20日公布關閉雷克島(Rikers Island)監獄的完整戰略計畫，擬於2032年底前將在押人員遷往四座行政區監獄及醫院治療單位，其中位於華埠的曼哈頓設施排在最後，預計2032年啟用。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府宣布延後關閉雷克島監獄至2032年底，改由四區新監獄與醫療單位分流收容，並透過社區服務、司法加速及替代措施大幅降低在押人口。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)20日公布關閉雷克島(Rikers Island)監獄的完整戰略計畫，擬於2032年底前將在押人員遷往四座行政區監獄及醫院治療單位，其中位於華埠 的曼哈頓 設施排在最後，預計2032年啟用。計畫同時要求將目前約6600人的監獄人口降至不超過4100人，透過擴大社區治療、住房支援及加快案件處理，減少審前羈押。

這項時間表比現行法定期限晚逾五年。市行政法規仍要求於2027年8月31日(周二)前停止在雷克島監禁人員，市府提出的新目標則為2032年12月31日(周五)。市長辦公室表示，市議會將提出法案，使法律期限與建設進度銜接，尚不能將2032年視為已生效的新法定期限。

曼達尼表示，「我們有關閉雷克島的法律與道德義務。」他指出，計畫將減少審前羈押，處理妨礙迅速審判的案件延誤，並投資能幫助民眾擺脫反覆入獄的服務。他在計畫序言中強調，治安不應以多少人被關在牢里衡量，而應看居民在家中及社區是否安全，以及能否取得所需服務。

按照新時間表，布碌崙(布魯克林)監獄將於2029年率先啟用，並接收來自史泰登島的在押人員；布朗士及皇后區設施預計2031年開放，曼哈頓則為2032年。四座監獄各規畫1040床，合計4160床，另加三處醫院治療單位的340床，替代系統總容量為4500床。

華埠監獄位於白街(White Street)124至125號，市府網站列明，設施將提供約2萬平方呎、與監獄分設入口的街面社區空間，包括白街新建廊道沿線。具體用途仍須聽取社區意見，可能納入小商業、青年或長者服務。四區設施均規畫至少2萬平方呎社區空間；新監獄內每個生活單元將有20至40床，並設教育、職訓、醫療與戶外活動空間。

皇后區設施將集中收容女性，女性床位由原規畫450床減至250床，市府希望藉擴大社區替代方案，使女性在押人口於2032年底降至不超過220人。女性設施將與男性設施分隔運作，並利用鄰近艾姆赫斯特醫院的地理位置，方便需要住院級醫療的在押女性就醫。

減少在押人口是關閉計畫的重要條件，市府設定2029年不超過5500人、2032年底不超過4100人的目標。計畫資料顯示，約85%的在押者尚在審前階段，1470人審前羈押超過一年。其他措施包括恢復線上保釋金支付、擴大個別化釋放及電子監控方案，增加住房、心理健康與戒癮服務等。