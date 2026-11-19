圖為中國護照。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中國駐紐約總領館感恩節期間停辦證件業務4天，護照、簽證與諮詢電話皆受影響，民眾若計畫年底返中應提早完成申辦。

感恩節 假期將至，準備申辦中國護照 、旅行證或赴中簽證 ，以及計畫年底返中探親的紐約及美東地區民眾，務必提前安排辦證時間。中國駐紐約總領事館近日發布公告，領事證件大廳將於11月26日（周四）及27日（周五）暫停對外辦公，兩支證件業務諮詢電話也將同步停用。加上周末，從11月26日至29日連續四天無法現場辦理證件業務，預計11月30日（周一）恢復正常辦公。

．辦證大廳連休4天 兩支諮詢電話同步停用

根據總領館公布的2026年假期安排，11月26日為美國感恩節，27日則是感恩節後的周五，領事證件大廳均不對外開放。暫停服務期間，提供護照、旅行證及簽證等業務諮詢的兩支電話也將停止服務，號碼分別為212-868-2078及212-244-9498。

此次公告僅涉及領事證件大廳現場辦公及一般證件諮詢電話，並不代表所有領事保護及緊急協助管道都會關閉。需要領取護照、遞交簽證材料或辦理其他領事證件業務的民眾，應事先確認預約及辦理時間，以免假期期間白跑一趟。

．換發中國護照須先透過APP申請

計畫年底返中的民眾，也應提早檢查護照效期及換發進度。依照總領館現行辦證指引，年滿16歲的中國公民申請普通護照頒發或換發，一般須先透過「中國領事」APP提交申請，填寫個人資料、上傳證件照片及相關文件，待初步審核後，再依系統指示預約到館辦理。

以普通護照換發為例，申請人通常須待訂單進入指定審核階段後，預約前往領事證件大廳遞交材料、核驗身分並採集指紋。已透過APP提出申請的民眾，應隨時留意訂單狀態；若系統通知須到館辦理，應避開11月26日至29日。至於護照遺失、損壞或未成年人申辦，則可能適用不同程序。

．赴中簽證可線上申請 部分程序仍須親自辦理

持美國護照、計畫年底赴中國探親或旅遊的民眾，也應提早辦理簽證。中國駐紐約總領館已啟用簽證線上辦理系統，申請人可在線填寫申請表、上傳材料及查詢審核進度，但並非所有程序都能遠端完成。

申請材料通過初步審核後，系統可能顯示「待遞交護照」，此時申請人或代理人仍須前往領事證件大廳，提交護照正本及其他所需文件。計畫12月或聖誕節期間赴中的家庭，最好提前確認護照效期、簽證要求及申請進度，避免臨近出發才發現文件尚未辦妥。

．假期遇緊急情況仍有求助管道

領事證件大廳暫停一般辦證服務，不代表中國公民遇到緊急情況時無法尋求協助。總領館公布的領事保護與協助專線為+1-212-695-3125；外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）則為+86-10-12308。

不過，緊急領事保護與一般證件諮詢應有所區分，簽證進度、取件時間及例行換照等問題，不宜占用緊急求助專線。若在美國遇到人身安全威脅或正在發生的犯罪，應優先聯繫當地警方，緊急情況可撥打911。

．聖誕節也暫停辦公

根據總領館公布的2026年全年假期安排，12月25日（周五）聖誕節當天，領事證件大廳也將暫停辦公。總領館提醒，假期結束後的前兩個工作日通常是辦證及取件人潮較多的時段，建議民眾視情況錯開高峰。雖然證件大廳預計11月30日恢復辦公，但節後可能出現民眾集中辦理業務的情況。