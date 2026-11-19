市長曼達尼(Zohran Mamdani)19日簽署禁止馬車業營運的法案，為紐約延續逾150年的觀光馬車服務訂下退場期限，預定於2028年6月1日結束營運。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼簽署禁馬車法案，將於2028年6月1日終止一般收費馬車服務；工會隨即提告，質疑違憲並要求保障約200名從業者生計。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)19日簽署禁止馬車業營運的法案，為紐約延續逾150年的觀光馬車服務訂下退場期限，預定於2028年6月1日結束營運。代表業者及車夫的交通工人工會(TWU)在簽署後數分鐘即提出集體訴訟，指禁令違憲，且未保障約200名從業者的補償與生計。

新法被稱為「羅曼奇法」(Romanch's Law)，紀念今年6月17日在中央公園 馬車事故中喪生的18歲印度 遊客馬哈詹(Romanch Mahajan，音譯)。他當時隨家人來訪，搭乘的馬車因馬匹失控發生事故。依新法，現有馬車、拉車馬匹及車夫的相關營業牌照將於2028年5月31日(周三)永久到期，翌日起結束一般收費馬車服務。電影拍攝、婚禮、遊行等臨時活動仍可按規定申請許可。退役馬匹須獲人道安置，禁止出售或轉移作屠宰用途，也不得轉往其他馬車業者繼續拉車。

動物權益團體多年來以馬匹在街頭倒下、死亡的事件，要求結束馬車業，認為城市交通及公園環境不適合馬匹工作。業界則表示，馬匹受到良好照顧，車夫與馬廄工人愛護牠們，禁止整個行業將使長年依此維生的人失去工作。

市府17日公布轉職支援框架，擬協助業主回售市府核發的馬車牌照，並為車夫及馬廄工人提供職涯輔導、職業培訓、創業支援、雇主媒合與學費補助。完整轉型方案最遲須於2027年4月1日(周四)公布，市府另將研究在中央公園內使用電動馬車造型車輛及電動輔助腳踏車，以及在公園周邊使用電動馬車造型車輛的可行性。

工會會長薩穆爾森(John Samuelsen)批評，法案取消整個行業，卻沒有明確經費、強制措施或保障；即使市長有意協助，相關承諾也應寫入法律。「若市府遭遇財政危機，支援方案可能被放棄，讓數百名工人、業主及家人失去依靠。」

工會向曼哈頓聯邦法院提出的訴訟主張，市府可透過更嚴格監管改善安全，無須全面禁止馬車業。曾在任內推動禁馬車但未成功的前市長白思豪(Bill de Blasio)也出席簽署儀式。他表示，當年本可用更簡單、更迅速的方式採取行動，如今法案終於通過，市長與市議會也須落實公平對待工人的承諾。