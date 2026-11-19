聯邦檢方提交的監視器畫面顯示，2025年10月6日，一名男子在華埠羅斯福公園公共廁所入口附近遭多人圍攻。檢方指控，涉案幫派成員在衝突中持刀刺傷受害人。(聯邦法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦與市警掃蕩華埠羅斯福公園販毒網絡，起訴15人，指其由血幫相關成員組成，長期以分區輪班與暴力手段販毒，並波及槍擊、刺傷及搶劫案件。

聯邦執法部門19日宣布，掃蕩曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)一個長期活躍的販毒網絡，15人遭起訴，其中14人已被捕、一人在逃。紐約南區聯邦檢察官辦公室指，該網絡涉及血幫(Bloods)旗下「Gorilla Stone」幫派成員及其同夥，至少自2023年起在公園及周邊販售芬太尼 、海洛因等毒品，並透過劃分地盤、輪班交易及暴力威嚇維持運作，涉及多宗持刀傷人、槍擊及搶劫事件。

紐約南區聯邦檢察官麥唐納(Jamie McDonald)聯同國土安全調查局(HSI)、緝毒局(DEA)及紐約市 警(NYPD)，公布此宗涉及華埠主要公共空間的販毒案。他指出，原本供居民散步、運動及兒童遊玩的公園，近年被有組織的毒品交易及暴力活動侵占，公園內隨處可見使用過的針筒、毒品包裝及其它吸毒用品，令居民難以安心使用。

根據起訴書及檢方提交的文件，該販毒網絡至少自2023年起活躍於羅斯福公園及周邊，販售快克可卡因(crack cocaine)、海洛因、芬太尼及俗稱K2的合成大麻。涉案者除Gorilla Stone成員外，也包括其他結盟幫派人士及毒品供應商。

檢方指出，這並非一般零散的街頭販毒，而是具有分工與協調機制的犯罪網絡。涉案者將公園劃分為不同販毒區域，各自控制生意，允許同夥在相近位置交易，但不容許外來毒販進入。為確保毒品全天供應，他們安排早班、下午班及夜班，形成近24小時運作的市場。

調查人員取得的手機紀錄顯示，部分成員曾討論如何分配班次，由不同人物分別控制上午、下午及夜間的交易。成員之間還會互相通報警方巡邏位置、共用毒品來源、介紹買家，甚至在其中一人缺貨時互相補貨。麥唐納在記者會上形容，這個組織的運作方式宛如企業。

檢方還指出，組織成員多次以暴力對付競爭者，甚至攻擊自己的毒品買家。2024年12月，被告圖雷(Ibrahim Toure)涉嫌因買家使用假鈔購買K2，持刀割傷對方頭部及臉部。2026年2月，另一名被告紐曼(Matthew Newman)則涉嫌因毒品債務糾紛，將刀具交給同夥，後者朝受害者背部連刺七刀，造成肺部塌陷及腎臟出血。

同年4月，紐曼等人又涉嫌圍毆並刺傷一名以低於市場價格販售K2的毒販。檢方稱，這名毒販因價格較低、吸引其他人的顧客而遭到攻擊。7月，另有兩名被告巴恩希爾(Cameron Barnhill)及伊尼斯(Ashante Inniss)涉嫌在公園附近毆打及搶劫競爭毒販，不僅用交通錐毆打對方，還踩踏其臉部及頸部。

起訴書另揭露一宗涉及16歲少年的槍擊案。檢方指出，被告西姆斯(Sean Sims)原先隸屬另一血幫分支，曾與紐曼因販毒地盤發生衝突，雙方甚至互相持刀砍傷。西姆斯其後為避免繼續遭到攻擊，決定加入Gorilla Stone。檢方指控，紐曼交給他一把槍，要求他槍擊幫派敵人；今年4月19日前後，西姆斯與另一名同夥開槍擊中一名16歲少年的大腿，導致其住院。

文件亦顯示，警方早已對涉案人士展開調查。其中被告沃德(Marvin Ward)在2025年11月至2026年4月期間，曾九次向臥底警員出售聲稱是海洛因的毒品，經化驗證實均為芬太尼。檢方指出，即使部分被告過去曾因販毒或暴力事件被捕，相關交易及活動仍持續進行。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)表示，這宗案件的調查始於今年1月的一次拘捕行動，當時警方在一名嫌疑人身上發現合成大麻、可卡因及海洛因等毒品，隨後展開更深入的調查。警方聯同聯邦執法人員，透過監視錄影、手機搜索令、情報蒐集及臥底交易，逐步掌握涉案網絡。

羅斯福公園長年是華埠居民及附近學生使用的公共空間，但園內的販毒、吸毒及治安問題，已成為市警華埠五分局長期面對的投訴事項。曼哈頓第三社區委員會最新的社區需求報告也指出，公開販毒及吸毒仍是轄區治安問題。報告亦提到，過去警方加強公園執法時，部分販毒活動曾轉移至周邊街道。

對於掃蕩能否改善周邊治安，肯尼表示，警方去年曾打擊華盛頓廣場公園(Washington Square Park)的販毒組織，該園今年迄今的重大罪案已下降54%，期望此次行動也能為羅斯福公園帶來相同效果。

據檢方資料，15名被告均被控共謀分銷毒品，其中12人另面臨使用、攜帶或持有槍械相關罪名。六名被告原已遭市府或州府羈押，另外八人於此次行動中被捕，唯巴恩希爾仍然在逃。檢方要求法庭在案件審理期間羈押全部被告，認為他們對社區構成危險，亦存在潛逃風險。

邦檢方公布的監視器畫面顯示，今年7月一名男子在華埠羅斯福公園附近遭多人圍毆。檢方指控，涉案幫派成員為維護販毒地盤，以交通錐毆打、踩踏受害人，並搶走其財物。(聯邦法庭文件)

聯邦檢方公布涉案幫派的暴力活動畫面。左圖顯示被告紐曼(右)於今年2月將刀具交給同夥，其後一名男子遭刺七刀；右圖為7月在華埠羅斯福公園附近發生的圍毆事件。(聯邦法庭文件)

聯邦檢方提交的證物照片。左圖為2025年12月警方拘捕被告紐曼(Matthew Newman)時查獲的毒品、現金及刀具；中、右圖分別為2025年8月及2026年4月查獲、與另一被告西姆斯(Sean Sims)有關的槍械。(聯邦法庭文件)