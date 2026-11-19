圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約一名MTA清潔員15日在地鐵上遭男子襲擊並咬傷耳朵，嫌犯逃逸未落網，傷者仍住院且承受心理創傷。

一名穿著大都會運輸署(MTA )制服的清潔員工日前在地鐵 車廂內與一名男子陷入糾紛，結果遭對方撕咬耳朵，令他險些失去整個耳朵；該名員工19日指出，當時自己僅因為穿著MTA制服便遭到對方攻擊，目前嫌犯仍在逃，警方尚未逮捕任何人。

警方指出，格里夫斯(David Greaves)15日下午約1時30分搭乘北行的F線地鐵，作為地鐵清潔員的他當時正前往工作地點，準備上班；當列車進入曼哈頓 下東城的東百老匯站時，一名原本正在車廂內無故大聲叫罵的男子，突然將矛頭指向格里夫斯。

格里夫斯事後說道，該名男子注意到穿著MTA制服的自己，便說「噢，我討厭你們這些MTA的人」，對方隨即揮拳攻擊自己，兩人發生肢體衝突；期間他們倒在地上時，男子竟咬住他的耳朵，在地鐵開門後男子便逃離現場。

格里夫斯被緊急送往醫院，醫生將遭咬掉的部分耳朵重新接回；格里夫斯表示傷口非常疼痛，同時這也是令他留下創傷的經歷，甚至他的女兒也因此事件受到驚嚇，賽琳娜·格里夫斯(Xylina Greaves)，父親是一個善良的人、在工作中受到尊重，「但這次僅僅因為他穿著制服、因為他是MTA員工就遭到攻擊，真的令人心碎。」

此事發生後，市運輸局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)在聲明中表示，MTA已向紐約市警偵查人員提供地鐵監視器畫面，相信警方將能逮捕嫌犯，並希望司法系統對其施以嚴厲懲罰，「任何員工都不應遭受攻擊，更不應遭遇如此嚴重的暴力行為。」

截至當前，格里夫斯仍在醫院接受治療及康復，他表示目前尚不確定自己是否能重返地鐵清潔員的工作，因為事發後仍不斷做噩夢，心理上受到很大影響；目前警方尚未逮捕任何人，案件仍在調查中，呼籲知情者提供線索。