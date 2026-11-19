聯邦檢方在起訴書中公開多張照片及電子紀錄，涉及ICE拘捕行動、微信通訊及政府機密資料的讀取。(聯邦法院文件)

AI摘要 文章摘要整理： 前ICE遣返主管邱亨利因收賄、洩密及濫用執法權力被判37個月，檢方指他多年來出售機密資料並協助入境規避審查，案件仍牽連其他共犯。

華裔 前移民與海關執法局(ICE )遣返 主管邱亨利(Henry Yau, 音譯)，因利用職權收受賄賂、洩露機密執法資料，並協助他人規避入境審查及逮捕特定人士，18日在紐約南區聯邦法院被判入獄37個月。檢方指出，邱亨利多年來將執法權力作為牟取私利的工具，非法披露至少28人的敏感資料；案件亦牽涉另外兩名華裔，及已被判刑的前市府官員林漢明(Tommy Lin)。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室，現年43歲的邱亨利今年3月26日承認一項共謀索取及接受賄賂與不當酬金罪，聯邦地區法官麥克馬洪(Colleen McMahon)判處其37個月監禁，刑滿後接受三年監督釋放，另須沒收1萬2600元犯罪所得、支付17萬7000元賠償金及2萬5000元罰款。

邱亨利2016年至2024年11月任職ICE，2021年9月晉升為遣返主管，派駐位於曼哈頓的紐約辦公室。因工作性質，他獲授權進入國土安全部(DHS)及多個聯邦執法機構的機密資料庫，可接觸到包括移民申請進度、個人出入境紀錄、刑事逮捕與定罪紀錄，以及移民拘捕和遣返資料等。

檢方指出，至少自2016年至2024年間，邱亨利與他人共謀，利用上述權限向未經授權者提供機密資訊，藉此換取金錢及其它利益。他向約12名共謀者非法披露至少28人的個人資料，其中包括聯邦調查局(FBI)正在進行的刑事調查資訊，使調查對象得以提前獲悉執法動向。

除洩密外，邱亨利還協助部分外國公民及其他人士加快入境程序，繞過皇后區甘迺迪國際機場(JFK)原有的入境審查規定，安排有關人士無須接受二次檢查即可入境，減少邊境執法人員對其進一步查核的機會。作為交換，他收取超過1萬2000元現金，以及高級餐廳宴請、昂貴酒類等利益。

調查曾於去年12月擴大。聯邦檢方宣布，起訴海關及邊境保護局(CBP)華裔官員司徒凱(Kevin Seto, 音譯)及南加州大學(USC)前行政人員莊曉傑(Hiu Kit David Chong, 音譯)，指兩人涉嫌參與同一收賄及洩密計畫。

根據指控，司徒凱與邱亨利至少自2018年至2024年間，向莊曉傑等人提供機密執法及移民資訊，包括針對莊曉傑本人的刑事調查進度。司徒凱亦涉嫌多次在甘迺迪機場為莊曉傑及其指定人士安排加速入境，甚至協助規避二次檢查或關稅。作為回報，莊曉傑被指提供折扣酒店套房及其它物品，並曾提出向邱亨利支付現金。

林漢明則曾參與涉及逾1000萬元的銀行詐騙計畫，並試圖對一名與詐騙團夥發生衝突的人士施加壓力。邱亨利應其要求，從聯邦資料庫取得該人的個人資訊，再利用ICE執法權力將其拘捕，事後更將對方戴上手銬的照片傳給林漢明。林漢明因涉及該案於2024年被捕，並於2025年6月獲判兩年緩刑及200小時社區服務，另須沒收2萬元犯罪所得及支付2萬元賠償金。

檢方還指出，邱亨利涉及多項福利詐騙，包括向聯邦小企業管理局(SBA)、紐約州緊急租金援助計畫及聯邦雇員教育與援助基金提交虛假申請，謊稱因新冠疫情或其它自然災害蒙受營業及租金收入損失。他也與他人透過誇大為年邁父母提供居家護理的工作時數，提交虛假工時紀錄，詐取紐約州白卡(Medicaid)款項，相關行為至少持續至2024年。

紐約南區聯邦檢察官麥唐納(Jamie McDonald)表示，邱亨利多年來反覆濫用公眾賦予的信任，透過索取及接受賄賂換取私人利益，此次判刑顯示，將公權力出售謀利的執法人員必須承擔法律後果。

聯邦起訴書所附照片顯示，一名男子2020年10月遭ICE拘捕後的情況；檢方指邱亨利將照片交予前市府官員林漢明。(聯邦法院文件)