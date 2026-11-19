由世界日報贊助、專為經濟困難大學生設立的「美國獎學金夢想獎」即日起開放申請。(取自美國獎學金臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 美國獎學金夢想獎即日起受理申請至12月17日，世報持續贊助並保障華裔學生名額，符合資格者最高可獲每年1萬元補助。

專為經濟困難大學生設立的「美國獎學金夢想獎」(Scholarship America Dream Award)已於即日起開放申請，截止日期為12月17日(周四)；世界日報自2014年起每年贊助該獎，保障至少一個名額給經濟困難的華裔 學生，獲獎者最高可獲得每年1萬元獎學金。

根據規定，申請學生須年滿17歲，擁有美國公民 、綠卡 持有者或有「年輕無證移民暫緩遣返」(DACA)身分，並於2027至2028學年在經認可的兩年制或四年制大學、學院或技職學校全職攻讀其首個副學士(Associate's)或學士(Bachelor's)學位，高中生不具申請資格。同時，申請者須累計平均績點須達4分制中的3.0以上，並證明具有經濟需求。

申請時必須上傳幾個文件，包括擁有學生姓名、學校名稱、各科成績、每門課程及每個學期的學分數的成績單、身分資格證明、1040稅務表格、以及一封推薦信或推薦人代表申請者提交的線上推薦表格。

獎學金獲獎者將根據以下條件進行遴選，包括有經濟需求、學業成績優越、具備領導能力、以及學校與社區活動參與度高、工作經驗，並附上一份個人陳述，分享自己的教育及職涯目標，以及曾經克服的個人或家庭困難；此次評審將特別重視申請者的經濟需求，以及克服困難和人生障礙的能力。

2027年度獎學金的申請開放窗口為即日起至美國中部時間的12月17日(周四)下午3時，所有申請者將於明年2月收到結果通知，而獎學金將於明年7月一次性發放；每名受獎學生最高可獲1萬元，獎學金可續領最多三年，或至取得首個學士學位為止。

主辦單位特別建議，申請者在註冊個人檔案時使用永久性電子郵箱，如谷歌Gmail或微軟Outlook等郵箱服務，盡量不要使用有可能失效的學校郵箱；同時提醒申請者將[email protected]、[email protected]等電郵加入安全寄件者或聯絡人名單，以避免通知被誤判為垃圾郵件。

如欲了解更多獎學金詳情，可登錄官網scholarshipamerica.org/scholarship/dreamaward/。