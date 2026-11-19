這家僅設28個座位的餐酒館，由施蕙(Annie Shi)創辦，以中國地方家常菜搭配葡萄酒，酒單兼收經典酒莊與新興釀酒者，呈現華埠新一代餐飲業者的探索。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠共同發展機構與華埠商改區舉辦20周年晚宴，表揚雷光達、雲吞食品、Lei及AABANY等對華埠在安全、商業與文化上的長期貢獻。

華埠 共同發展機構(Chinatown Partnership)與華埠商業改進區(Chinatown BID)17日晚在東百老匯 萬豪大酒家舉辦2026頒獎暨籌款晚宴，吸引逾300人出席。晚宴慶祝共同發展機構成立20周年，表揚長年服務華埠的人士、企業及組織。世界日報 執行董事李德怡(Tina Lee)出席，並向獲社區動力獎的雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)頒獎，肯定企業在商業成就之外，對員工及社區的關懷。

晚宴以「共同承載的光」(The Light We Carry Together)為主題，從街道安全、小商家生存到文化傳承，回顧華埠各界相互扶持的歷程。本屆另外三項獎項，包括共同發展機構及商改區創會主席雷光達獲傳承貢獻獎、餐酒館Lei獲開拓先鋒獎，以及紐約亞裔律師協會(AABANY)獲倡議貢獻獎。

共同發展機構行政總監陳作舟在致詞中表示，機構多年來的工作，來自義工、贊助商、社區領袖及民選官員的共同付出。他回憶父親過世後，母親帶著兄弟二人移居巴西，在陌生環境中撫養孩子，為他們爭取受教育的機會。他也談及在母親離世前向她表達感激，並表示「人們往往沒有及時說出對他人的感謝」，因此希望借當晚的機會向一路支持華埠的人道謝。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，華埠小商家在疫情後復原、反亞裔仇恨及監獄工程等壓力下，仍努力維持經營，共同發展機構與商改區則持續支援商戶、照顧公共空間，並維繫社區文化與傳統。曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)向主辦方頒發褒揚狀，將17日定為「華埠共同發展機構表揚日」。

雷光達退伍後續服務 爭取工人與長者安全

雷光達從事保險業，也曾在陸軍服役，退伍後長年參與華埠公共事務。陳作舟在介紹這位獲獎者時，特別提到了他對外賣員安全的關心。一名保險業者願意留意送餐工人的工作處境，並主動為他們爭取保障，正是社區服務從身邊小事做起的例子。

主辦方介紹，雷光達曾因目睹自行車外賣員嚴重受傷，倡議由雇主提供頭盔、反光背心及安全的自行車。他也參與推動華埠商改區成立，向業主解釋商改區徵收的費用會留在社區，改善整個街區的環境與服務。

陳作舟回憶，雷光達曾帶著他走訪社區委員會，爭取在包厘街(Bowery)增設行人庇護島，讓孔子大廈的長者過馬路時有地方停歇。當有人質疑街道不夠寬，雷光達便記錄公園大道(Park Avenue)類似設施的情況，帶著實例繼續倡議，把對行人安全的關切化成可推動的改善方案。

李德怡頒獎讚雲吞食品 肯定照顧員工回饋社區

向雲吞食品公司頒獎時，李德怡表示，雲吞食品公司向全國餐館供應傳統中式食品，也以簽語餅廣為人知。但其值得表彰之處，更包括如何對待員工，以及對社區的投入。「它不僅是一家成功的企業，也是一家照顧員工、懷有強烈公益精神、願意回饋社區的企業。」

這份社區連結也體現在教育公益上。李德怡於2005年創辦大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)，雲吞食品公司與基金會合作設立成就獎學金，資助在美國亞洲餐飲業工作的家庭培育下一代。

雲吞食品公司由黃青新(Ching Sun Wong)於1973年創辦，最初在華埠一間小店的地下室，以十名員工及一條生產線製作麵條。經過半個多世紀發展，企業由小型麵廠擴展至紐約、德州及田納西州等地的生產設施，供應麵食、麵皮、炸麵及簽語餅，仍維持家族經營。

公司代表在領獎致謝時表示，這項榮譽別具意義，因為企業的故事就從華埠開始。「無論多年來發展得多大，我們從未忘記自己來自哪裡。」他表示，晚宴主題提醒大家，華埠的力量來自相互支持的居民、家庭及商家，華埠始終是公司身分與歷史的重要部分。

Lei以家常菜配佳釀 延續華埠飲食記憶

獲開拓先鋒獎的華埠餐廳Lei位於宰也街(Doyers Street)，於2025年開業，今年獲詹姆士比爾德獎(James Beard Awards)最佳新餐廳殊榮。這家僅設28個座位的餐酒館由施蕙(Annie Shi)創辦，以中國地方家常菜搭配葡萄酒，酒單兼收經典酒莊與新興釀酒者，呈現華埠新一代餐飲業者的探索。

餐廳的名字來自施蕙已故姊姊，菜色也與家庭記憶相連。她的父親來自上海，母親來自大連，童年常隨父母到華埠買菜、看母親準備晚餐。這些日常經驗成為開店的靈感，例如店內的糖醋牛小排靈感就來自父親做的上海菜。

商改區董事會在Lei獲全國獎項前，便已決定向施蕙頒發社區獎項，肯定她對華埠的投入。本報此前報導Lei獲全美最佳新餐廳獎時，陳作舟曾表示，一路看著施蕙克服開業初期的重重困難，「這是讓我們華埠特別驕傲的孩子。」

亞裔律師走進社區 降低法律求助門檻

獲倡議貢獻獎的紐約亞裔律師協會，成立背景與少數族裔在司法體系中的處境有關。1988年，州司法少數族裔委員會就相關待遇舉行聽證，一批法律界人士隨後推動成立代表亞裔律師的組織，協會於1989年正式註冊。目前會員逾1800人，涵蓋私人及公部門律師、企業法務、法官、教授及法律系學生，透過專業培訓、法律倡議及社區參與，推動亞太裔在法律界的參與及公平司法。

對華埠居民而言，協會的服務也包括可直接求助的免費法律諮詢。律師、法學生及口譯義工與社區機構合作，協助居民釐清住房、移民、勞資、家庭及福利等問題，並在有進一步需要時轉介法律資源。協會今年亦曾派義工走訪華埠商店及公共場所，派發法律諮詢資訊，向小商家和居民說明如何求助。

華埠共同發展機構與華埠商業改進區17日晚在東百老匯萬豪大酒家舉辦2026頒獎暨籌款晚宴，慶祝共同發展機構成立20周年，並表揚長年服務社區的人士、企業及組織。(記者范航瑜╱攝影)

世界日報執行董事李德怡向雲吞食品公司頒獎時表示，該公司不僅向全國餐館供應中式食品，也照顧員工並熱心回饋社區。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)向主辦方頒發褒揚狀，將17日定為「華埠共同發展機構表揚日」。(記者范航瑜╱攝影)

州眾議員李榮恩(Grace Lee，右)表示，華埠共同發展機構和商改區則持續支援商戶、照顧公共空間。曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal，左)向主辦方頒發褒揚狀，將17日定為「華埠共同發展機構表揚日」。(記者范航瑜╱攝影)