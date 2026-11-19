皇后區地區檢察官辦公室近日宣布，法拉盛一所學校的語言治療師，涉嫌長期虛報服務時數，並為未曾接受治療的學生偽造進度報告，在2024至2025學年間詐領逾2萬7000元。圖為華童接受語言治療，與本案無關。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區一名語言治療承包人員被指長期虛報到校與服務時數，並為未治療學生偽造紀錄，詐領逾2萬7000元後遭起訴。

皇后區 地區檢察官辦公室近日宣布，法拉盛 一所學校的語言治療師，涉嫌長期虛報服務時數，並為未曾接受治療的學生偽造進度報告，在2024至2025學年間詐領逾2萬7000元。檢方調查發現，她在該學年申報工作的90天中，實際僅有19天到校。該名32歲的服務承包人員已遭大陪審團起訴，罪成最高可判七年監禁。

被告為居住在皇后區新鮮草原的帕特爾(Salma Patel)，原任職於白石鎮(Whitestone)的語言治療服務機構All in 1 SPOT with Theratalk。該機構與紐約市 教育局簽約，為私立學校學生提供語言及職能治療服務。帕特爾被派往法拉盛聖麥可天主教學校(St. Michael's Catholic Academy)，為有需要的學生提供語言治療。

根據起訴書及調查資料，帕特爾自2024年9月至2025年11月，定期向雇主提交工時表，聲稱每兩周工作40至50小時，並提交學生治療紀錄，顯示她每周多次與學生會面。她每個發薪周期通常領取1000至3000元，金額依申報的服務次數而定。然而，帕特爾在2025年秋季曾告知學校校長，因健康狀況惡化需要請病假，卻仍持續向雇主申報工作時數。

直到同年12月16日，學校致電郵向服務機構查詢帕特爾是否正在休假，事件才引起注意。調查人員發現，她在2025年秋季學期申報曾於39天提供服務，但學校簽到紀錄顯示，其中僅三天有她入校的紀錄，校長亦確認她只在這三天到校。

調查進一步追溯2024至2025學年的訪客紀錄，發現帕特爾實際到校19天，卻另外申報了71天工作紀錄。檢方指控，她在該學年涉領取了2萬7018元81分不應取得的報酬，並為未曾見過的學生提交虛假的治療進度報告。

皇后區地檢官凱茲(Melinda Katz)表示，被告涉嫌偽造工時紀錄，辜負雇主及學校的信任。她明明告訴校方因健康問題無法工作，卻仍申報服務時數並領取報酬。紐約市學區特別調查專員柯曼(Anastasia Coleman)表示，語言治療對有特殊需求的兒童至關重要，濫用相關服務牟利，不僅造成公款損失，也剝奪了弱勢學生賴以學習及發展的重要支持。

帕特爾已於2025年12月遭服務機構解雇。檢方指出，她的父親其後代為支付2萬8000元賠償款，目前暫由第三方保管，待轉交市教育局。

帕特爾面臨三級重大竊盜罪、三級持有贓物罪，以及一級偽造商業紀錄罪等指控。皇后區州高等法院法官鄭利(Leigh Cheng，音譯)裁定她須於12月15日再次出庭。若罪成，可能面臨兩年四個月至七年監禁。