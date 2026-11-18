紐約曼哈頓薩克斯第五大道精品百貨（Saks Fifth Avenue）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約Saks女員工遭顧客毆打後反被解僱，引發其富豪兒子聘人長期抗議，要求公司道歉、究責並推動勞工法改革。

據紐約郵報報導，紐約曼哈頓 薩克斯第五大道精品百貨（Saks Fifth Avenue）一名62歲女銷售員，遭顧客揮拳打臉、踢腹，送醫後竟在事發五天後遭公司解僱。她的兒子去年以1億美元出售旗下公司，如今斥資聘請15名抗議者，每周七天在百貨外舉牌抗議，要求公司執行長公開道歉，並支持改革紐約州 勞工法。

36歲的維諾庫（Jeffrey Vinokur）已支付1萬2600美元，聘請抗議者連續工作七天。周二，他更將行動擴大至同集團旗下的波道夫古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman），每天增加1800美元支出。他表示將無限期資助抗議，必要時持續至兩家百貨的假日活動結束。

事件發生於今年6月28日。當時維諾庫的母親在薩克斯五樓成衣部門工作，一名顧客詢問店內哪裡可以找到Casablanca品牌。她表示，自己先詢問顧客的預算，以便帶對方前往合適的區域，沒想到顧客因此勃然大怒。

據她向紐約郵報描述，顧客要求主管立即開除她，隨後跟著她進入試衣間區域。顧客拿手機對著她拍攝，還質問她姓什麼。她於是也拿出手機，在顧客帶著兩名孩子離開時拍下影片。

不料顧客發現後轉身折返，握拳打她的臉，並踢她的腹部。警方報告也記載了這段攻擊經過。

「她不停地打我、踢我好幾次，還抓掉我的眼鏡，簡直像隻野獸。」她回憶，當時三、四名同事衝上前將顧客拉開。店內保全雖表示已經報警，但將近30分鐘後警方仍未抵達，她只好親自報案，並通知兒子趕往現場。

維諾庫抵達時，看到母親頭上敷著冰袋。警方事後調閱監視器畫面，但母親表示，薩克斯保全人員告訴她，影像並不清楚。涉事顧客遭警方逮捕，並被控攻擊及加重騷擾罪，之後已認罪。

然而，薩克斯事後透過電子郵件及FedEx寄送信件，通知她遭到解僱。公司在信中指控她嚴重違反政策、不服從主管指示，並稱她拍攝顧客的行為導致衝突升級，危及自己及他人的安全。

維諾庫的母親表示，事發時她到職才兩周，原本事發後兩天就是排定的休假日。主管隔天曾傳訊息詢問她的身體狀況，她要求多休息幾天，卻始終沒有得到回覆。

她說，「我受到很大的心理創傷，當時一直躺在床上休養。」

維諾庫與母親都質疑，公司始終沒有具體說明她究竟如何違抗主管指示。薩克斯則在聲明中表示，公司極度重視員工與顧客安全，絕不會報復舉報違規或違法行為的員工，所有舉報都會迅速且徹底調查。

維諾庫表示，他曾考慮提告，卻發現紐約州並未提供部分其他州針對暴力犯罪受害者的勞工保障。不過，勞資訴訟律師達倫・歐維德（Darren Oved）指出，即使在加州，雇主仍可能依具體情況，以員工不服從命令為由解僱對方。

維諾庫還聲稱，母親是薩克斯第七名在通報騷擾或攻擊事件後遭解僱的員工。他從法院紀錄中找到另外六起類似案件，其中五起已和解，另一起則受到薩克斯今年申請破產的影響。

目前，維諾庫透過人力派遣公司聘請15名抗議者，每人時薪20美元、每班工作六小時，手持「在薩克斯遭毆打，接著卻被開除」、「她打了911，薩克斯卻開除她」等標語，在百貨外抗議。

他的訴求包括要求薩克斯母公司Exemplar Luxury Group執行長拉姆東克（Geoffroy van Raemdonck）公開道歉、調查所有攻擊事件、追究相關人員責任，並支持改革紐約州勞工法。

維諾庫強調，「在我們得到想要的結果之前，每一天都會繼續在這裡抗議。」