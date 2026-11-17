長島蘇福克郡檢察官辦公室日前公布六名多年來身分不明死者的姓名，其中包括1990年在河頭鎮(Riverhead)路旁被發現陳屍的32歲韓裔女子金京玉(Kyong-Ok Kim)。(長島蘇福克郡檢察官辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇福克郡公布1990年長島無名女屍身分為韓裔單親母金京玉，她曾住皇后區並在曼哈頓工作，相關死因與案件仍在調查。

長島 蘇福克郡(Suffolk County)檢察官辦公室日前公布六名多年來身分不明死者的姓名，其中包括1990年在河頭鎮(Riverhead)路旁被發現陳屍的32歲韓裔 女子金京玉(Kyong-Ok Kim，音譯)。調查顯示，她生前曾居住在皇后區 木邊(Woodside)，並在曼哈頓一家雜貨店工作。這起懸而未決近36年的案件，目前仍在調查中。

蘇福克郡地區檢察官蒂爾尼(Raymond A. Tierney)近日宣布，由檢方冷案專案組(Cold Case Task Force)公布六名死者的身分，其中四人涉及命案。他表示，每個人都應該擁有自己的姓名，每一名受害者都值得獲得答案與司法正義。儘管距離其中最早一名死者被發現已過去50年，執法部門從未放棄確認身分及追查真相。

根據警方紀錄，1990年3月12日，一名河頭鎮政府員工駕駛掃街車行經Osborne Avenue、Horton Road以南的樹林附近時，發現路旁有一具疑似人體模型的物體，上前查看後才驚覺是一具遭毆打的女性遺體。

當年的地方媒體報導指出，死者有棕色眼睛、黑色頭髮，左臉頰留有約一吋長的疤痕，身穿黑棕色上衣、黑色透明絲襪及黑色短裙。驗屍發現，她的臉部及身體有鈍器外力造成的創傷。由於當時身分不明，警方將她稱為「河頭鎮無名女屍」(Riverhead Jane Doe)。

檢方表示，警方此前其實已確認死者為金京玉，但直到此次才正式向公眾公布姓名。檢方未說明當年何時確認其身分，也未公布確切死因，相關調查仍在進行中。

根據檢方資料，金京玉1957年11月30日出生於南韓，婚後於1978年移居美國，定居密西根州，同年生下一名兒子。約在1985年，她與家人逐漸失去聯繫，隨後搬到紐約，曾在曼哈頓一家雜貨店工作，並居住於皇后區木邊。

蒂爾尼在記者會上表示，執法部門已通知金京玉的家屬，家屬也配合調查，但目前希望外界尊重其隱私。

此次公布身分的另外三名命案受害者，分別是1976年被發現的Ramon Perez y Rivera；1978年被發現的Sofia Margherita Marrone；以及Antoinette Rugg。另外兩名死者分別為Omelios Steward及德國公民Andreas Kupke。

蘇福克郡冷案專案組由地方檢察官辦公室冷案調查單位與蘇福克郡警察局共同組成。當局呼籲任何掌握上述六名死者相關線索的民眾，致電蘇福克郡滅罪熱線1(800)220-TIPS提供資訊，並表示可提供翻譯服務。