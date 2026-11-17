紐約州眾議員金兌錫將聯合法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)、地方民選官員及社區組織，舉辦年度免費火雞發放活動。（示意圖，Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，金兌錫聯合多個社區夥伴在法拉盛發放免費火雞，採預約領票方式，每戶限領1隻，並優先服務第40選區居民。

感恩節 將至，紐約州眾議員 金兌錫(Ron Kim)宣布，將聯合法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)、地方民選官員及社區組織，舉辦年度免費火雞發放活動，為社區居民提供節日食品。每戶家庭限領一隻火雞，並優先提供給居住在州眾議會第40選區的居民，有意參加者須提前預約領取票券。

金兌錫辦公室表示，今年的火雞發放活動由議員辦公室與多個社區合作夥伴共同籌辦，並獲得相關機構贊助，希望在感恩節期間協助社區家庭，減輕節日食品開支。

金兌錫感謝各社區合作夥伴對此次活動的支持，並強調每戶家庭僅能領取一隻火雞，將優先照顧選區居民。由於火雞數量有限，主辦方採取提前預約及領票制度，成功預約者須先到議員辦公室領取票券，活動當天再憑票券及身分證件領取火雞。

活動將於23日(周一)下午2時在法拉盛文藝中心花園舉行，地址為北方大道(Northern Boulevard)137-35號。有意參加的民眾可於周一至周五正常辦公時間，致電金兌錫選區辦公室(718)939-0195查詢及預約。成功預約者須前往法拉盛38大道136-20號10A室領取票券，辦公室將在活動前一周每日限量發放，額滿為止。活動當天須攜帶票券及有效身分證件，每戶限領一隻火雞。