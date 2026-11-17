市長曼達尼(Zohran Mamdani)17日宣布，市老人局(NYC Aging)啟動第二輪免費蔬果派發計畫「Pop-Up Produce」，將參與地點由十處增至20處。60歲及以上居民可在11月和12月到社區領取新鮮水果及蔬菜。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市將「Pop-Up Produce」免費蔬果派發點擴大至20處，讓60歲以上長者在11月及12月可就近領取新鮮農產品，以減輕食品價格上漲壓力。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日宣布，市老人局(NYC Aging)啟動第二輪免費蔬果派發計畫「Pop-Up Produce」，將參與地點由十處增至20處。60歲及以上居民可在11月和12月到社區領取新鮮水果及蔬菜。法拉盛 、班森賀及華埠附近均設派發點，長者可按各處日程前往。

首輪計畫於8月派發了2萬4000袋蔬果。這次擴充透過老人中心、食物派發站及社區中心，把免費食品送到更多居民居住的社區，協助長者應對食品價格上漲及節日期間的生活開支。20處地點包括布碌崙(布魯克林)及曼哈頓 各六處、皇后區及布朗士各三處，以及史泰登島兩處；各地點設有多個派發場次。

法拉盛長者可前往149街38-24號、法拉盛第一聯合衛理公會教堂(First United Methodist Church of Flushing)的室內體育館，由KCS法拉盛老人中心派發。接下來的日期為23日(周一)、30日(周一)及12月7日(周一)，時間均為上午9時至下午1時。

布碌崙班森賀(Bensonhurst)的BCA老人中心，派發地址為20大道6409號，接下來於24日(周二)、12月1日(周二)及12月8日(周二)，上午10時至下午4時派發。華埠附近的市政廳老人中心(City Hall OAC)，地址為金融區Gold Street 100號，接下來的派發日期為18日(周三)、25日(周三)、12月2日(周三)及12月9日(周三)，時間均為中午12時30分至下午2時。

居民可至nyc.gov/aging，點選「Pop-Up Produce」的派發日程連結，再選擇11月或12月，按行政區查看地址、日期與時間。對領取安排、是否須預約或攜帶文件有疑問者，可先致電老人局熱線(212)244-6469查詢。

聯邦糧食券(SNAP)部分工作規定的適用年齡上限由54歲提高至64歲，也令部分年長居民面臨失去食物補助的風險。曼達尼表示，在食品持續漲價下，數千名長者正面對溫飽的抉擇。「擴大計畫是為了把有營養的食品直接帶進社區。」依市府現行指引，這項規定主要涉及18至64歲、未與14歲以下兒童同住，且身心狀況足以工作者，65歲及以上長者不在適用年齡內。因健康或其他情況符合豁免者，應向市人力資源管理局(HRA)確認個案。