報告指出，紐約市家長平均每年花約2萬1000元支付托育費，部分家長因此縮短工時或離開職場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，紐約市因托育費高昂讓許多家長退出或縮減職場參與，若推行每周35小時免費托育，除可帶動更多人返工，也能為城市帶來最高65億元經濟效益。

因托育費用高昂，不少紐約家長被迫為照顧新生兒離開職場，女性受到的影響尤其明顯。智庫5Boro Institute與波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)17日發布報告指出，托育困難造成的工作變動每年讓紐約家長損失約17億元收入；據估，若提供每周35小時免費托育，每年則可為紐約市 帶來最多65億元的經濟效益。

報告調查約3000名家長，約15%表示有了孩子後不得不調整工作。這些家長多半調整了工時，約四分之一則完全退出職場。在離職或失去工作的人中，近四分之三是女性，約半數為非洲裔或西語裔，逾四成年收入不足5萬元。

報告指出，紐約市家長平均每年花約2萬1000元支付托育費，有些家庭為此舉債。聯邦指引建議，托育費不宜超過家庭預算的7%；但對年收入不足5萬元的紐約家庭來說，這筆開支可能占預算逾三分之一。即使年收入超過20萬元，托育費也可能占收入的13%。過去三年搬離紐約市的受訪家長中，約半數把生活及托育成本列為搬遷原因。

托育安排出問題，也會影響企業用人；逾半數受訪家長表示曾因此缺勤。報告估計，單計按時薪計酬的員工，全市每年就可能因此損失1090萬個工時，相當於約3億6000萬元工資。公民聯盟(Citizens Union)執行長勞赫(Grace Rauh)說，企業花時間培訓員工，員工卻因照顧孩子而減少工時或離職，雇主也得承受損失。

未就業的受訪家長中，逾兩成表示若有免費托育便會重返職場，其中95%是女性。而每周35小時的免費托育是獲最多受訪家長偏好的方案。報告估計，這可讓更多家長重返職場，也能讓家庭把省下的錢用於住房、食物及交通，每年為全市帶來最多65億元的經濟效益。曼達尼政府估計，普及托育每年需約60億元。

紐約市今年秋季推出2000個兩歲幼兒免費托育(2-K)名額，部分項目每周可提供多達50小時的服務；三、四歲幼兒的免費學前教育則為每周約30小時。州長霍楚(Kathy Hochul)本月表示，不排除以加稅籌措擴大托育服務所需經費。