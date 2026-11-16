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紐約市警爭議小組解散 示威抗議管理不再由反恐團隊負責

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約市警宣布解散飽受爭議的「戰略應對小組」，該小組原兼任反恐鎮暴與處置示威抗議活...
紐約市警宣布解散飽受爭議的「戰略應對小組」，該小組原兼任反恐鎮暴與處置示威抗議活動等多種職能，曾因手段暴力而被質疑「將合法抗議的公民與恐怖分子同等對待」。解散後，其原有職能將被拆分整併，其中處置抗議的任務將分別由市府和市警下屬的三個新小組取代，新架構旨在以交流和降溫局勢為優先策略，僅在極少數必要情況下才執行逮捕。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市宣布解散爭議小組，將反恐與示威管理分開，改由文職與新警務單位負責抗議應對，同時限制多項強硬執法手段。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)16日聯合宣布，解散市警「戰略應對小組」(Strategic Response Group)，將其原有的反恐職能整併至專門的反恐部門，原有應對示威抗議等公民行動的職能則由新設機構替代。

根據全新架構，市警和市府將成立三個新單位，第一個單位為市長社區安全辦公室下轄的「社區對話與衝突降級處」(CDDD)，該處由平民職員組成，不配武器、不享有逮捕權，在應對抗議活動時，將與市警社區事務局的「快速應變小組」(FAST)協調行動。

「快速應變小組」亦為本輪調整後新增的單位，該小組由30名制服警員組成，成員將接受溝通與緩和局勢的專業訓練，在面對抗議者時，將優先以和平方式降溫局勢。

市警同時將在巡邏服務局屬下新設「巡邏支援處」(PSD)，成員負責在極少數必要情況下執行逮捕。但市府強調，在多數情況下，「巡邏支援處」警員將作為巡邏部門的支援力量，在諸如馬拉松、感恩節遊行等大型公共活動或尋人等行動期間協助執行公務。

此外，新改革措施還壓制了此前較為激進的抗議期間警務策略，明確規定禁止警方採用「圍困」戰術、禁止使用長槍和催淚瓦斯，並將喊話裝置的音量上限設為90分貝。此外，胡椒噴霧也將不再作為維持公共秩序的常備武器。

曼達尼市府指，上述改革措施不會增加行政成本，也不會縮減市警(NYPD)員額編制。曼達尼說，新的執法架構將抗議活動管理轉交文職人員主導，使行使言論自由權利的公民不再受到與恐怖主義威脅相同的對待。蒂池亦表示，這項改革方案並不會削弱警方的執法能力。

精華 FAQ

  • 市府認為原小組把反恐與抗議管理混在一起，容易讓行使言論自由的民眾被當成恐怖威脅對待，因此決定拆分職能，改由不同單位分工處理。

  • 新架構由文職的社區對話與衝突降級處負責溝通協調，並與30名制服警員組成的快速應變小組配合，必要時再由巡邏支援處執行逮捕。

  • 改革明令禁止使用圍困戰術、長槍和催淚瓦斯，喊話裝置音量上限為90分貝，胡椒噴霧也不再列為維持公共秩序的常備武器。

紐約市 曼達尼

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