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1/3紐約客吃不飽…130萬人靠食物援助 逾半有工作

1/3紐約客吃不飽…130萬人求助食物發放站 逾半有工作

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約市去年約有130萬人到食物發放站領糧，其中逾半數本人或伴侶有工作，仍須仰賴食...
紐約市去年約有130萬人到食物發放站領糧，其中逾半數本人或伴侶有工作，仍須仰賴食物援助。示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市去年約130萬人依賴食物發放站，其中逾半有工作或伴侶有工作，但仍因收入不足、財務變故與補助縮減而面臨飢餓風險。

反貧窮組織羅賓漢基金會(Robin Hood Foundation)最新報告指出，紐約市去年約有130萬人到食物發放站領取食物，占全市人口15%，較前一年略增。其中逾半領糧者自己或伴侶有工作，卻仍須仰賴食物援助。

報告顯示，領取食物的人當中，39%有全職工作，12%有兼職，另有4%的配偶或伴侶有工作。其餘多數因健康問題未就業，或已年滿65歲。近半數到食物發放站領糧的人曾遭遇財務變故，例如突然需要支付一筆大額費用，或面臨收入減少、失業。

「有工作並不代表就不會挨餓」，基金會撥款策略主管奧特曼斯(Sarah Oltmans)說，許多家庭即使有人工作，薪水仍不足以應付日常開支，食物發放站補上了這道缺口。

去年，約三分之一的紐約市民曾面臨家中食物用盡的情況，或擔心食物會不夠吃。市府數據顯示，聯邦糧食補助計畫(SNAP)實施新工作要求後，今年已有逾2萬6500名紐約市民失去每月補助，申請人數也在減少。食物援助團體擔心，隨著SNAP新規全面生效，加上聯邦醫療補助計畫(Medicaid)規則變動可能使部分民眾失去醫保，家庭能用來買食物的錢恐進一步減少。

紐約市食物銀行(Food Bank of NYC)執行長戈登(Leslie Gordon)說，不少人會先少吃幾餐、向親友求助，或靠借錢、刷信用卡度日，直到這些辦法都用得差不多了，才向食物發放站求助。因新工作要求失去SNAP補助的市民，可重新申請，有機會再獲至少三個月援助。

無證移民本身不具SNAP資格，但其美國公民子女仍可能符合資格。聯邦加強移民執法，加上「公共負擔」規則變動，令一些家庭擔心領取福利會影響綠卡或簽證申請，即使有資格也不敢申請。

曼達尼政府今年透過「社區食物連結」計畫，增加約700處食物發放站的經費，並在其中22處免費提供犬貓糧。但戈登指出，食物發放站每提供一餐，SNAP就能支應九餐，聯邦補助縮減所留下的缺口，單靠食物發放站難以填補。

精華 FAQ

  • 報告指出，紐約市去年約有130萬人到食物發放站領取食物，約占全市人口的15%，且人數較前一年略有增加。

  • 因為許多家庭即使有人全職或兼職工作，薪水仍不足以支付房租、醫療與日常開銷；一旦遇到失業、收入減少或突發大額支出，就會需要食物站補缺口。

  • SNAP新增工作要求已讓逾2萬6500名紐約市民失去每月補助，申請人數也下降；若再加上Medicaid規則變動與移民福利疑慮，家庭可用來買食物的錢恐進一步減少。

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