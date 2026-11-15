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紐約67歲男被騙900萬元金條 警公布影像尋亞裔嫌犯

紐約67歲男受騙交出900萬元金條 市警公布影像尋亞裔嫌犯

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約市警公布監視器畫面，呼籲民眾協助辨認涉嫌在曼哈頓上西城取走價值900萬元金條...
紐約市警公布監視器畫面，呼籲民眾協助辨認涉嫌在曼哈頓上西城取走價值900萬元金條的男子。(取自紐約市警公布影像)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約曼哈頓一名67歲男子誤信電腦警示遭詐，依指示購買並交出900萬元金條；市警公布影像追查疑似亞裔嫌犯，FBI也提醒類似黃金騙局頻傳。

曼哈頓上西城一名67歲男子去年4月遭網路詐騙，受騙交出價值900萬元的金條。事隔一年半，紐約市警近日公布監視器畫面，呼籲民眾協助辨認取走金條的人。從影像看，該男子疑為亞裔

警方表示，受害人看到電腦跳出的警示，誤以為自己的金融帳戶遭人入侵；其後，有人透過網路指示他購買金條，再交給指定人士。受害人以為這樣能保住財產，便依約前往西81街與百老匯大道交會處附近，把裝有金條的袋子交給一名男子，對方接過袋子後徒步離開。

據影像，該男子為中青年亞裔，戴眼鏡，身穿黑色外套、黑色緊身長褲及白色運動鞋。警方目前正以重大竊盜案調查。

聯邦調查局(FBI)曾提醒，這類騙局常以電腦彈窗、簡訊或電話為開端。騙徒可能冒充技術客服、銀行或政府人員，謊稱帳戶有風險，再以「保護資產」為由，要求受害人購買金條並交給前來取件的人。

警方表示，每根金條重一公斤，約2.2磅。曼哈頓鑽石區貴金屬商卡漢(Isaac Kahan)向紐約時報表示，按受訪時每公斤約13萬元估算，900萬元可買約69根金條，總重逾150磅。

卡漢指出，這類騙局常鎖定70、80多歲的長者，誘使他們變現資產購買黃金；他的公司如今約每兩周遇到一次可疑詢價，過去一度幾乎天天都有。一般投資者會問金條的重量和純度，但有些疑似受騙的顧客一開口就報出要花多少錢。他曾接獲一名女子求助，對方發現母親匯出15萬元，懷疑她受騙。

卡漢說，遇到可疑交易時，他會設法放慢交易流程，並向聯邦調查局(FBI)通報，讓探員有機會在交易完成前與買家聯絡。

聯邦調查局指出，佛羅里達州今年5月也發生類似案件。一名年長婦人收到假冒亞馬遜的電郵，隨後有騙徒冒充銀行及聯邦貿易委員會人員，謊稱她的個資遭盜用。她依指示花逾10萬元購買21根金條，交給一名蒙面男子；騙徒再要求她購買價值50萬元的金條，才引起友人懷疑。聯邦當局本月宣布就佛州案起訴十人，目前尚不清楚兩案是否有關。

精華 FAQ

  • 受害者是曼哈頓上西城一名67歲男子，他在去年4月遭網路詐騙，受騙交出價值900萬元的金條。警方目前將此案以重大竊盜案調查。

  • 根據監視器影像，取走金條者疑為中青年亞裔男子，戴眼鏡，身穿黑色外套、黑色緊身長褲與白色運動鞋。警方希望民眾協助辨認其身分。

  • FBI指出，騙徒常以電腦彈窗、簡訊或電話開端，冒充客服、銀行或政府人員，謊稱帳戶有風險，再誘導受害人買金條交給指定人員。

亞裔 曼哈頓 百老匯

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警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃
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