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警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃

警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃

記者許君達╱紐約即時報導
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曼哈頓華裔男子陳偉(Wei Chan)今年8月在下東城一公寓樓內遭警察開槍擊斃。...
曼哈頓華裔男子陳偉(Wei Chan)今年8月在下東城一公寓樓內遭警察開槍擊斃。州檢察長辦公室特別調查處公布的執法紀錄影像顯示，陳偉生前曾手持菜刀逼近警察，警員在開槍前曾至少五次示警、要求其放下武器空手示人。(執法影像截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州檢察長公布4段警員隨身攝影影像，顯示華裔男子陳偉在曼哈頓下東城持菜刀逼近警員，經多次警告後遭開槍擊斃，案件仍在調查中。

華裔男子陳偉(音譯，Wei Chan)今年8月16日在曼哈頓下東城一公寓樓內被警察開槍擊斃。紐約州檢察長辦公室日前公布當事警員隨身攝像機錄下的現場影像，顯示陳偉在被多次要求放下武器空手示人後，仍手持菜刀向警察移動。

檢察長詹樂霞(Letitia James)說，公布影像旨在提高執法透明度，不代表針對任何一方的有罪推定。該案仍在調查中。

案件發生於8月16日下午4時許，地址位於曼哈頓律勞街(Ludlow Street)126號。案發時，四名執勤警員進入該建築、與陳偉相遇，本次公布的四段影像分別由每人隨身攜帶的執法記錄器拍攝。

影片顯示，四名市警(NYPD)警員進入事發公寓樓，行至二層至三層間的樓道時，走在最前方的警員看到位於三層平台的當事人陳偉。

隨後，執勤警員開始以戰鬥狀態列隊，一邊向樓梯上方緩慢前進，一邊向陳偉喊話「露出你的手來」(Show me your hands)。

喊話重複了五次，每次都得到陳偉的回應，回應內容語音不清、似為「OK」。在五次語言溝通過後，警員隊列突然開始沿樓梯下撤，並開始拔槍做出戰鬥準備。

在影像中，陳偉右手握有一把華人家庭常見的菜刀，以急促的步伐從三層開始下樓梯、向警員靠近；當陳偉逼近安全距離時，在場警員開始喊「射擊」(Fire)，隨即聽到至少八聲槍響。

射擊結束後的影像顯示，四名警員中，三人持手槍、一人持電擊槍；陳偉則在中彈後順樓梯滾落至二層平台。陳偉在倒地後，菜刀仍握在他的手中。

新聞稿指出，負責調查此案的州檢特別調查處(OSI)遵循詹樂霞指示，公布了這段影像，旨在提高透明度並增強公眾對此類事件的信任。

根據「紐約州行政法」(New York State Executive Law)，所有與警察、治安官或懲教人員執行公務或玩忽職守有關的死亡案件，均屬州檢察長特別調查範圍。

州檢表示，該案件尚在調查中，本次公布的影像僅供客觀還原現場，不代表對涉案任何一方的法律責任持任何意見。

精華 FAQ

  • 陳偉於8月16日下午4時許，在曼哈頓下東城律勞街126號一棟公寓樓內，與4名執勤警員接觸後遭開槍擊斃，事件發生在樓梯與平台附近。

  • 影像顯示警員多次要求陳偉「露出你的手來」，但他仍手持菜刀向下樓逼近。警方隨後退至樓梯下方並拔槍，最終在聽到至少8聲槍響後將其擊倒。

  • 檢察長詹樂霞表示，公布影像是為了提高執法透明度並增強公眾信任，不代表對任何一方有罪推定；州檢也強調，這起死亡案件仍在調查中。

曼哈頓 華裔 詹樂霞

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