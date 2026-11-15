紐約特殊高中入學考遇故障 可補考重考 6民代促公開調查

紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)14日出現技術故障。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約特殊高中入學考14日發生系統故障，教育局宣布受影響學生可補考，已完成者也能重考，6名民代則要求公開調查並追究責任。

紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)14日出現技術故障，部分考生無法進入考試系統或完成作答。市教育局 表示，未完成考試的學生將自動獲安排補考，家長無須另行申請，最遲將於16日(周一)收到後續通知。14日已完成並提交試卷的考生，也可選擇重考。

市教育局表示，考試承辦商培生(Pearson)通報了技術問題。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)在聲明中說，他理解學生及家長的挫折，已與培生交涉，對方表示問題已修復。教育局表示，15日的考試按原定計畫進行，改期應考不會影響考生成績或錄取審核。當局未說明故障細節或受影響人數；培生14日未立即回應置評請求。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員 寇頓(William Colton)、州參議員薩頓(Sam Sutton)、候任州參議員賀立寧(Larry He)，以及候任州眾議員謝曉瓊(Joyce Xie)與Joey Saban，14日聯合發表聲明。他們指出，考生準備了數月，考試當天卻遇上系統故障，有人等了數小時，仍不知道考試將如何安排。

六人要求市教育局立即以各家庭偏好的語言通知受影響考生，說明補考安排，並全面調查故障原因、公開結果，交代為何未能事先防範。聲明指出，教育局可以指出問題出在承辦商，「但責任不能外包」；教育局選擇承辦商，也負責監督考試，必須確保每名學生都有公平的應考機會。

特殊高中入學考試面向紐約市八、九年級學生，考試成績是全市九所特殊高中中八所的錄取依據。市教育政策小組(Panel for Educational Policy)於2024年批准與培生簽訂為期五年、總額1700萬元的合約，由該公司負責電腦化考試。