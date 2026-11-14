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布碌崙樓塌釀8死 屋主六度登最差房東榜

布碌崙樓塌釀8死 屋主六度登最差房東榜

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者...
布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙公寓倒塌釀8死後，市府擴大稽查相關工地並追查原因，屋主又被揭為6度登上最差房東名單的慣犯。

布碌崙(布魯克林)弗萊布許公寓大樓11日倒塌，造成八人死亡、18人受傷，搜救結束後，各界開始質疑市府對工地的監管。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府已下令檢查與這項工程有關的六家單位在全市的160多個工地，並將委託工程顧問公司撰寫獨立調查報告。市公設維權人威廉斯(Jumaane Williams)14日則指出，倒塌大樓的房東過去10年六度登上市府「最差房東名單」。

樓宇局與執法單位正在調查隔壁工地的開挖是否導致倒塌，目前尚未確定原因。

依市府規定，承包商須在開挖前24至48小時通知樓宇局。這處工地的承包商於9月9日通知隔天將實施包括岩石爆破等工程。樓宇局表示，該局的工地監察並不能免除工程師和承包商的專業責任。

總承包商Townhouse Builders過去更曾多次捲入訴訟。2016年，曼哈頓一起訴訟指控該公司在翻修工程中嚴重損壞鄰樓，該公司否認指控，案件似已庭外和解。同年，布碌崙另一起訴訟指控，該公司為一棟六層樓旅館開挖、打樁時，未事先檢查鄰樓，也未妥善支撐牆面，導致鄰樓牆面破裂、沉陷；該公司律師四度申請延期答辯，卻始終沒有提交，該案自2022年後就沒有新進度。今年3月，樓宇局也曾因工地拆除缺乏防護發出停工令，4月又查到業者違令施工。

根據市房屋保護及發展局(HPD)的資料，倒塌大樓的登記負責人法拉德(Olufemi Falade)在2017年至2024年間六度登上最差房東名單，名次最高是2020年的第50名，最近一次是2024年的第95名。這份名單依房東名下建築每月平均未改正的住房違規數排名。威廉姆斯表示，最差房東「經常把利潤擺在人命之前」，若證實是疏失導致倒塌，就必須全面究責。市府紀錄顯示，該樓有90多項未改正違規，最早可追溯至1970年代，今年的違規包括電線外露、灑水系統問題及屋頂漏水。法拉德未回應置評。

卓克索大學(Drexel University)土木工程教授阿加耶雷(Abi Aghayere)表示，調查應釐清設計是否足夠，以及承包商是否施工失誤，老建築的容錯空間非常小。他指出，在既有建築旁開挖可能有四種失敗原因：施工震動削弱鄰樓結構、支撐強度或剛性不足、地下水滲流使地基土壤位移，以及施工期間對鄰樓監測不足。他也呼籲租戶、業主和房東若發現異常跡象，尤其是老建築出現裂縫，應立即通報。

精華 FAQ

  • 弗萊布許一棟公寓大樓11日倒塌，造成8人死亡、18人受傷，搜救工作結束後，市府與各界開始聚焦監管責任與倒塌原因。

  • 市府已下令檢查與該工程相關的6家單位在全市160多個工地，並委託工程顧問公司撰寫獨立調查報告，以釐清是否有人為疏失。

  • HPD資料顯示，登記負責人法拉德在2017年至2024年間6度登上最差房東名單，樓內還有90多項未改正違規，包含電線外露、灑水與屋頂漏水問題。

布魯克林 曼達尼

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