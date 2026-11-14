全美停飛衝擊紐約旅客 霍楚促交通部長達菲下台
全美空管通訊系統故障引發停飛與大規模航班延誤，霍楚藉此要求交通部長達菲下台，FAA則稱仍在調查事故責任。
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全美空管通訊系統故障引發停飛與大規模航班延誤，霍楚藉此要求交通部長達菲下台，FAA則稱仍在調查事故責任。
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)14日要求聯邦交通部長達菲(Sean Duffy)辭職，否則川普總統(Donald Trump)應立即將其撤換。全美航空交通通訊系統13日故障，聯邦航空總署(FAA)一度下令全國機場暫停航班起飛，大批航班取消或延誤，紐約地區旅客行程至14日仍受影響。
霍楚表示，從航空管制員長期短缺，到通訊系統反覆失靈，航空安全體系的嚴重疏漏，在達菲任內已成常態。她並要求國會在假期出遊高峰來臨前，調查此次事故原因，但強調達菲應立即去職。
FAA確認，多個航路交通管制中心13日出現通訊問題，因而發布全國停飛令。當晚解除後，航空公司仍須重新調度飛機與機組人員。航班追蹤網站FlightAware當時統計，逾7500班機取消、另有約2萬5000班延誤，影響延續至翌日。
達菲14日上午向媒體解釋，承包商在一處未公開地點的偏遠FAA設施進行例行作業，將舊銅線改為光纖，期間一台路由器向其他路由器大量傳送資料，造成空管通訊及雷達訊號不穩。當局仍在釐清是承包商操作、安裝出錯，還是路由器本身故障，尚未確定責任。
達菲表示，當局以安全為先，決定暫停航班起飛。他13日晚也將問題歸因於老舊類比設備無法承受資料負荷，呼籲國會提供更多資金，更新空管系統。
據美聯社報導，FAA署長貝德福德(Bryan Bedford)14日表示，當日仍會有航班取消及延誤，航空公司預計到15日結束前恢復正常。對準備從紐約地區機場出發的旅客，他建議直接向航空公司確認個別航班資訊。
霍楚另批評達菲把心力放在主演自己的實境節目。達菲與福斯新聞主持人妻子坎波斯達菲(Rachel Campos-Duffy)及九名子女經營YouTube頻道，記錄全家在美國各地旅行的經歷。達菲之前表示，節目已獲部門倫理官員批准，未使用納稅人款項。
州府與川普政府雙方近年除航空安全外，還就曼哈頓堵車費、第二大道地鐵延伸，以及哈德遜河新鐵路隧道工程撥款多次交鋒。2025年5月，紐瓦克等地機場因空管人手不足陷入混亂，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)當時已批評交通部在安全事務上失職。
霍楚認為，航空管制員長期短缺與通訊系統反覆失靈，顯示航空安全體系在達菲任內持續失守，因此要求他立刻去職，若不辭職則應由川普撤換。 FAA因多個管制中心通訊異常下令全國停飛，之後航空公司還得重排飛機與機組，導致逾7500班機取消、約2萬5000班延誤，影響延續到隔天。 達菲表示，承包商在偏遠FAA設施更換銅線為光纖時，路由器異常傳輸資料，致通訊與雷達訊號不穩；但究竟是操作、安裝或設備故障，當局仍在調查。
精華 FAQ
霍楚認為，航空管制員長期短缺與通訊系統反覆失靈，顯示航空安全體系在達菲任內持續失守，因此要求他立刻去職，若不辭職則應由川普撤換。
FAA因多個管制中心通訊異常下令全國停飛，之後航空公司還得重排飛機與機組，導致逾7500班機取消、約2萬5000班延誤，影響延續到隔天。
達菲表示，承包商在偏遠FAA設施更換銅線為光纖時，路由器異常傳輸資料，致通訊與雷達訊號不穩；但究竟是操作、安裝或設備故障，當局仍在調查。
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